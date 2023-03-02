İYİ Partili Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
21:37 02.03.2023 (güncellendi: 21:56 02.03.2023)
© AAİYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
© AA
İYİ Partili Ümit Dikbayır, 6'lı masa toplantısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür" dedi. Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.
Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.
Toplantının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikyabır, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.
Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.
Toplantının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikyabır, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.
Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik.— Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) March 2, 2023
And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız.
Milletimiz ne derse o …
© Twitter / Ümit DikbayırÜmit Dikbayır
Ümit Dikbayır
© Twitter / Ümit Dikbayır