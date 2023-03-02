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İYİ Partili Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Partili Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Partili Ümit Dikbayır, 6'lı masa toplantısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T21:37+0300
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politika
ümit dikbayır
iyi parti
millet ittifakı
chp
6'lı masa
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.Toplantının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikyabır, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html
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ümit dikbayır, iyi parti, millet ittifakı, chp, 6'lı masa
ümit dikbayır, iyi parti, millet ittifakı, chp, 6'lı masa

İYİ Partili Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

21:37 02.03.2023 (güncellendi: 21:56 02.03.2023)
© AAİYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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İYİ Partili Ümit Dikbayır, 6'lı masa toplantısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür" dedi. Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.

Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Toplantının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikyabır, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

© Twitter / Ümit DikbayırÜmit Dikbayır
Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
Ümit Dikbayır
© Twitter / Ümit Dikbayır
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