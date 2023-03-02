https://sputniknews.com.tr/20230302/iyi-partili-umit-dikbayir-millet-5ten-buyuktur-1067734216.html

İYİ Partili Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

İYİ Partili Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

İYİ Partili Ümit Dikbayır, 6'lı masa toplantısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T21:37+0300

2023-03-02T21:37+0300

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politika

ümit dikbayır

iyi parti

millet ittifakı

chp

6'lı masa

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.Toplantının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikyabır, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html

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ümit dikbayır, iyi parti, millet ittifakı, chp, 6'lı masa