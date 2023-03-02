https://sputniknews.com.tr/20230302/iyi-partide-aday-mesai-1067740109.html
İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
Altılı Masa'nın toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T23:34+0300
2023-03-02T23:34+0300
2023-03-02T23:49+0300
türkiye
meral akşener
altılı masa
iyi parti
erkan baş
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı sonrası gözler pazartesi günkü toplantıya çevrildi.Ekonomim'in aktardığı habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.Akşener, yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti kurmaylarıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu; yarın saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html
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meral akşener, altılı masa, iyi parti, erkan baş
meral akşener, altılı masa, iyi parti, erkan baş
İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
23:34 02.03.2023 (güncellendi: 23:49 02.03.2023) Abone ol
Altılı Masa'nın toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı sonrası gözler pazartesi günkü toplantıya çevrildi.
Ekonomim'in aktardığı habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.
Akşener, yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.
Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti kurmaylarıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu; yarın saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.