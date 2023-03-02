https://sputniknews.com.tr/20230302/iyi-partide-aday-mesai-1067740109.html

İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

Altılı Masa'nın toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T23:34+0300

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türkiye

meral akşener

altılı masa

iyi parti

erkan baş

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı sonrası gözler pazartesi günkü toplantıya çevrildi.Ekonomim'in aktardığı habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.Akşener, yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti kurmaylarıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu; yarın saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html

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