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İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
Altılı Masa'nın toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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altılı masa
iyi parti
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı sonrası gözler pazartesi günkü toplantıya çevrildi.Ekonomim'in aktardığı habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.Akşener, yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti kurmaylarıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu; yarın saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html
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meral akşener, altılı masa, iyi parti, erkan baş
meral akşener, altılı masa, iyi parti, erkan baş

İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

23:34 02.03.2023 (güncellendi: 23:49 02.03.2023)
© AACHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Altılı Masa'nın toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı sonrası gözler pazartesi günkü toplantıya çevrildi.
Ekonomim'in aktardığı habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.
Akşener, yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.
Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti kurmaylarıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu; yarın saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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