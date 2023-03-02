https://sputniknews.com.tr/20230302/iskenderundaki-kentsel-donusume-itiraz-eden-mimar-halkin-talep-edilen-parayi-odeme-gucu-yoktu-1067736419.html

İskenderun’daki kentsel dönüşüme ‘itiraz’ eden mimar: Halkın talep edilen parayı ödeme gücü yoktu

İskenderun’daki kentsel dönüşüme ‘itiraz’ eden mimar: Halkın talep edilen parayı ödeme gücü yoktu

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Mimarlar Odası eski İskenderun Temsilcisi Ercüment Kimyon “Amaç deprem riski nedeniyle dönüşüm... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:29+0300

2023-03-02T22:29+0300

2023-03-02T22:31+0300

radyo

akşam postasi

deprem

kentsel dönüşüm

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"İskenderun’da 6 mahalleyle ilgili kentsel dönüşüm kararlarının yapılan itirazlar sonucu mahkemeler tarafından iptali tartışma konusu olmuştu. Davaların açılmasına ön ayak olan Mimarlar Odası eski İskenderun Temsilcisi Ercüment Kimyon Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na sürecin gerekçelerini anlattı. Kimyon, “Amaç deprem riski nedeniyle dönüşüm yapmak değil, kupon arazilerden rant elde etmekti. Halkın yeni yapılacak konutlar için talep edilen parayı ödeme gücü yoktu. Benim yazmış olduğum metinler üzerinden Danıştay’da davalar açıldı. Ben haksızlığa itiraz ettim diye 3 kez silahlı saldırıya uğradım, evim yıkıldı, arabam yakıldı” dedi.Ercüment Kimyon’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Kentsel dönüşüm alanı Hatay İskenderun ilçesinde toplamda 6 mahalle üç bölgede 79 hektarlık bir alan. Genellikle gecekonduların oluştuğu mahalleler topluluğu riski alan ilan edildi 2013 yılında. Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu yer için 2015 yılında 1/1000 ve 1/5000’lik planlarıyla birlikte proje taslakları hazırlandı. Planlar askıya çıkınca mahalleli ‘Kentsel Dönüşüm Mücadele Derneği’ kurdu. Projenin rant projesi olduğu, vatandaşı yerinden etmek istediği, yüksek katlı binalar yapılarak riskli konutlar yapılacağı anlaşılıyor, vatandaşa sadece moloz parası verilerek şehirlerden köylere dönmesiyle buraları boşaltmaları isteniyordu. Tıpkı İstanbul Sulukule’deki gibi.'Moloz parası 30 bin, yeni daire 1 milyon''Yüzlerce karara dava açtım'Bugün gördüğümüz medyanın bilgi kirliliği yaratan, propagandaya yönelik çalışması. İlgililerin bilgi sahibi olmadan bu konuda yorum yapmaları ve kamuoyunu yanıltmaları. Burada imar uygulamalarına 300 kez dava açan ve belediye meclis üyeliği yapan bir yurttaş olarak dernek ve muhtarlıklara teknik anlamda bilgilerimi paylaştım hatta dava dilekçelerini ben hazırladım. Arkadaşların hiçbiri bu davalarda avukat kullanmadılar, benim yazmış olduğum metinler üzerinden Danıştay’da davalar açıldı. Biz bu şekilde Danıştay’da dava kazandık. Dayanışma dernekleri ve vatandaşlar bu konuda herhangi bir hukuki yardımı hiç kimseden almadılar. İstanbul ve Ankara’daki kentsel dönüşüm adı altında buna benzer açılan davalardan yararlanarak bu mücadeleyi sürdürdük. Yüksek katlı binalar yapacaklardı. 25 yıldır yüksek katlı binalarla ilgili belediye meclisinin aldığı yüzlerce karara dava açmış biriyim ve açtığımız davaların sonuçlarında dava karara bağlanana kadar olan süreçte bitmiş olan yüksek katlı binalar yıkıldı, birçok vatandaş hayatını kaybetti.'Beni sindirmek istediler'

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, deprem, kentsel dönüşüm