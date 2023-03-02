https://sputniknews.com.tr/20230302/iskenderun-limani-nisanda-ise-basliyor-1067696070.html

İskenderun Limanı Nisan’da işe başlıyor

İskenderun Limanı Nisan’da işe başlıyor

Türkiye’nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Uluslararası Limanı'nda, depremin ardından hasar onarım çalışmaları sürüyor. LimakPort İskenderun Genel... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:57+0300

2023-03-02T09:57+0300

2023-03-02T09:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

iskenderun

liman

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'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve maruz kaldığı yangın uzun bir süre söndürülemeyen İsken Limanı'nın devreye alınmasının kademe kademe olacağını belirten LimakPort İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, "Limanımız çok geniş bir hinterlandın ana ticaret kapısı. Bu nedenle bölgenin normale en hızlı şekilde dönmesinde kilit rol oynayacak olan limanımızda büyük bir hızda çalışmalara devam ediyoruz ve kademeli olarak rıhtımları devreye alarak yıl içinde %100 kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'a konuşan Arısoy, “Yaşanan depremin büyüklüğü göz önünde bulundurulursa, limanın altyapısı tasarım kriterleri doğrultusunda performans sergilemiştir, ancak depremin yarattığı aşırı sert ve uzun süreli sarsıntının etkisi ile konteynır elleçleme ekipmanları kaçınılmaz olarak kısmi hasar görmüştür. Çok şükür liman operasyonları sırasında hiçbir can kaybı yaşanmamıştır. Liman olarak son derece hızlı hareket ettik ve bu ekipmanların üreticilerinin yetiki servis elemanlarını sahaya mobilize olarak onarım işlemlerine başlamalarını sağladık. Değişmesi gereken parçaların tespiti tamamlandı ve siparişleri verildi. Uçak kargo dahil olmak üzere en hızlı şekilde teslimatları gerçekleşmeye başladı" ifadelerini kullandı.Limak İskenderun Uluslararası Limanı'nda deprem sebebiyle 6 Şubat’tan itibaren gemi tahliye ve yükleme işlemlerine ara verildiğini hatırlatan Arısoy, "İskenderun Limanı’nda devrilen konteynerlerden başlayan yangının kontrol altına alınmasının ardından limanda hasar gören konteynerler ayrıştırılırken, hurda ve devrilen konteynerler farklı alanlara sıralandı. Limanda yükleme ve boşaltma işlemlerine yeniden başlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor." dedi.'Depremin şiddetine rağmen yapısal kısımlar ve rıhtımlarda az hasar var'Tesislerde mühendislikle ilgili çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Arısoy, yaşanan depremin olağanüstü şiddetine rağmen limanın yapısal kısımlarının ve rıhtımlarının çok az hasarla depremden çıktığını belirterek depremin daha ziyade açık saha dolgu alanlarını etkilediğini söyledi.1 milyon metrekare alana kurulu olan limanda, 8 rıhtım bulunuyor. Dökme yük, genel kargo, proje kargodan oluşan konvansiyonel kargo kapasitesi yılda 3 milyon 247 bin tona ulaşan limanın ro-ro kapasitesi yılda 120 bin araç, ro-pax kapasitesi ise yılda 30 bin TIR seviyesinde bulunuyor.Konteyner elleçlemede yıllık 1 milyon TEU kapasiteli limanın kapasitesini yıllık 3.2 milyon TEU’ya kadar artırma imkanı bulunuyor. İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat ve ihracat kapısı görevini üstlenen liman; Mersin’den Şırnak’a, Malatya’dan Kilis’e kadar geniş bir bölgenin sanayicileri ve ihracatçıları için büyük öneme sahip. Liman, başta Irak'ın kuzeyi olmak üzere Orta Doğu’nun transit ticareti için de önemli rol üstleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230228/bin-700-konteyner-yandi-vincler-yerinden-cikti-depremlerin-iskenderun-limanina-zarari-ne-oldu-1067595492.html

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