https://sputniknews.com.tr/20230302/intihar-notu-birakarak-kaybolan-kisi-18-saat-sonra-kahvehanede-bulundu-gozaltina-alindi-1067728749.html
'İntihar notu' bırakarak kaybolan kişi 18 saat sonra kahvehanede bulundu, gözaltına alındı
'İntihar notu' bırakarak kaybolan kişi 18 saat sonra kahvehanede bulundu, gözaltına alındı
Muş'ta, kiraladığı araca, "intihar" notu bırakıp kaybolan ve arama çalışmaları sonucu 18 saat sonra kahvehanede bulunan kişi, gözaltına alındı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:19+0300
2023-03-02T18:19+0300
2023-03-02T18:19+0300
yaşam
muş
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Kentte bir şirketten kiraladığı araçla Murat Nehri'nin kıyısına giden 33 yaşındaki iki çocuk babası Ö.O., "İntihar ediyorum. Ölümümden kimse sorumlu değil" yazılı not bırakarak kayboldu.Kiralanan aracın saatlerce yolda sabit kaldığını fark eden ve Ö.O.'ya ulaşamayan şirket yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hem Murat Nehri ve çevresinde hem de kent merkezinde arama çalışmalarına başladı.Yapılan araştırmalar sonucu 18 saat sonra kent merkezindeki bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ö.O., gözaltına alındı. Ö.O.'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
muş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muş, intihar
'İntihar notu' bırakarak kaybolan kişi 18 saat sonra kahvehanede bulundu, gözaltına alındı
Abone ol
Muş'ta, kiraladığı araca, "intihar" notu bırakıp kaybolan ve arama çalışmaları sonucu 18 saat sonra kahvehanede bulunan kişi, gözaltına alındı.
Kentte bir şirketten kiraladığı araçla Murat Nehri'nin kıyısına giden 33 yaşındaki iki çocuk babası Ö.O., "İntihar ediyorum. Ölümümden kimse sorumlu değil" yazılı not bırakarak kayboldu.
Kiralanan aracın saatlerce yolda sabit kaldığını fark eden ve Ö.O.'ya ulaşamayan şirket yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hem Murat Nehri ve çevresinde hem de kent merkezinde arama çalışmalarına başladı.
Yapılan araştırmalar sonucu 18 saat sonra kent merkezindeki bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ö.O., gözaltına alındı. Ö.O.'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.