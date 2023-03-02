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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/ingilteredeki-24-universiteden-turkiyeye-3-tir-yardim-1067688822.html
İngiltere’deki 24 üniversiteden Türkiye’ye 3 TIR yardım
İngiltere’deki 24 üniversiteden Türkiye’ye 3 TIR yardım
İngiltere’de 24 üniversite, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye 3 TIR yardım malzemesi gönderdi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T02:20+0300
2023-03-02T02:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
ingiltere
üniversite
yardım
avrupa
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. İngiltere’de 24 üniversite, deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyası ile Türkiye için yardım topladı. Başkent Londra’daki University College London’da toplanılan 3 TIR dolusu yardım, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu aracılığıyla Türkiye’ye gönderildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın da destek verdiği kampanyada toplanan malzemeler arasında çocuk bezi, kıyafet, hijyen malzemeleri gibi çeşitli acil ihtiyaçlar yer aldı.'Bizler fiziken burada olsak da, kalbi deprem bölgesinde üniversiteli gençleriz'Türk Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin yardım organizasyonu sorumlusu Arda Almeda Işık yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını belirtti. Işık, “Öncelikle tüm Türkiye’nin başı sağ olsun ve geçmiş olsun. Bizler fiziken burada olsak da, kalbi deprem bölgesinde üniversiteli gençleriz. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ile 72 saatte yaklaşık 3 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi topladık. 24 üniversitenin katkılarıyla beraber bazılarımız burslarını, bazılarımız harçlıklarını veya maaşlarını bu yardım organizasyonu için paylaştık. Üniversitede bulunan kişilerden yardımlar istedik, duyurularımızı yaptık. Başkonsolosumuz, Büyükelçimiz, Müşavirimiz çok yardımcı oldular” dedi.Üniversitede bulunan birçok arkadaşının yardım kampanyasına büyük destek sağladıklarını aktaran Işık, “Belki onların bir tanesi bile olmasa bu yardımı başlatamazdık. Bizlerin en büyük amacı bu yardımları toplarken ülkemizdeki insanlara kendilerini yalnız hissettirmemek, ihtiyaçları doğru yere ulaştırmaktı. Umarız ki ülkemizde bir daha böyle bir durum yaşanmaz” ifadelerini kullandı.Yardım kampanyasına destek veren üniversiteler arasında Greenwich Üniversitesi, Imperial College, University College London, Bath Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, University of Westminster, University of Nottingham, Royal Holloway Üniversitesi, Architecture Association, Surrey Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, City Üniversitesi, Regents Üniversitesi, University of Arts London, Queen Marry Üniversitesi, Liverpool John Moores Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Durham Üniversitesi, Kings College London, Sheffield Üniversitesi, Anglia Ruskin Üniversitesi, Goldsmith’s Üniversitesi ve Kent Üniversitesi yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/afaddan-depremzedelere-destekte-bulunmak-isteyenler-icin-yardim-market-uygulamasi-1067679044.html
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türkiye, ingiltere, üniversite, yardım, avrupa
türkiye, ingiltere, üniversite, yardım, avrupa

İngiltere’deki 24 üniversiteden Türkiye’ye 3 TIR yardım

02:20 02.03.2023
© AATürkiye-İngiltere
Türkiye-İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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İngiltere’de 24 üniversite, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye 3 TIR yardım malzemesi gönderdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. İngiltere’de 24 üniversite, deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyası ile Türkiye için yardım topladı.
Başkent Londra’daki University College London’da toplanılan 3 TIR dolusu yardım, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu aracılığıyla Türkiye’ye gönderildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın da destek verdiği kampanyada toplanan malzemeler arasında çocuk bezi, kıyafet, hijyen malzemeleri gibi çeşitli acil ihtiyaçlar yer aldı.

'Bizler fiziken burada olsak da, kalbi deprem bölgesinde üniversiteli gençleriz'

Türk Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin yardım organizasyonu sorumlusu Arda Almeda Işık yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.
Işık, “Öncelikle tüm Türkiye’nin başı sağ olsun ve geçmiş olsun. Bizler fiziken burada olsak da, kalbi deprem bölgesinde üniversiteli gençleriz. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ile 72 saatte yaklaşık 3 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi topladık. 24 üniversitenin katkılarıyla beraber bazılarımız burslarını, bazılarımız harçlıklarını veya maaşlarını bu yardım organizasyonu için paylaştık. Üniversitede bulunan kişilerden yardımlar istedik, duyurularımızı yaptık. Başkonsolosumuz, Büyükelçimiz, Müşavirimiz çok yardımcı oldular” dedi.
Üniversitede bulunan birçok arkadaşının yardım kampanyasına büyük destek sağladıklarını aktaran Işık, “Belki onların bir tanesi bile olmasa bu yardımı başlatamazdık. Bizlerin en büyük amacı bu yardımları toplarken ülkemizdeki insanlara kendilerini yalnız hissettirmemek, ihtiyaçları doğru yere ulaştırmaktı. Umarız ki ülkemizde bir daha böyle bir durum yaşanmaz” ifadelerini kullandı.
Yardım kampanyasına destek veren üniversiteler arasında Greenwich Üniversitesi, Imperial College, University College London, Bath Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, University of Westminster, University of Nottingham, Royal Holloway Üniversitesi, Architecture Association, Surrey Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, City Üniversitesi, Regents Üniversitesi, University of Arts London, Queen Marry Üniversitesi, Liverpool John Moores Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Durham Üniversitesi, Kings College London, Sheffield Üniversitesi, Anglia Ruskin Üniversitesi, Goldsmith’s Üniversitesi ve Kent Üniversitesi yer aldı.
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için 'Yardım Market' uygulaması
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