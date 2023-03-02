https://sputniknews.com.tr/20230302/ihracatta-deprem-etkisi-subat-ayinda-yuzde-64-azalarak-186-milyar-dolara-geriledi-1067700589.html

İhracatta deprem etkisi: Şubat ayında yüzde 6.4 azalarak 18.6 milyar dolara geriledi

İhracatta deprem etkisi: Şubat ayında yüzde 6.4 azalarak 18.6 milyar dolara geriledi

İhracat şubat ayında yüzde 6.4 azalarak 18.6 milyar dolara geriledi. Deprem nedeniyle şubat ihracatında 1.5 milyar dolarlık kayıp yaşandı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T11:19+0300

2023-03-02T11:19+0300

2023-03-02T11:56+0300

ekonomi

ihracat

ticaret

ticaret bakanlığı

mehmet muş

deprem

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Ticaret Bakanlığı, ülke ihracatının yüzde 8,6'sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin, ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğunu belirterek, "Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.Bakanlıkça şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta 11 il ve milyonlarca vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ve tüm ülkeye başsağlığı dilendi.Afetin yalnızca 11 ilde yaşayan vatandaşları değil, tüm Türkiye'yi derinden etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Deprem felaketinde kaybettiğimiz canların üzüntüsü tüm ülkemizde yaşanırken, ilgili diğer kurumlarımızla birlikte Bakanlığımız, bölgedeki ticaretin normale dönmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Deprem felaketi nedeniyle aylık dış ticaret değerlendirmesi bu ay için basın bildirisi şeklinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, 2022 yılında ihracatta büyük başarılar elde edildiği vurgulanarak, mal ihracatının yanı sıra hizmetler ihracatında da önemli bir aşamaya gelindiği bildirildi.Geçen yıl mal ihracatının yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar, hizmet ihracatının ise yüzde 46,5 artışla 90 milyar dolar olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi, 2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı yıl genelinde 2,2 puan pozitif gerçekleşerek büyümenin yüzde 40'ını oluşturmuş ve ihracat büyümenin itici gücü olmayı sürdürmüştür." ifadesi yer aldı.Açıklamada, depremlerin ihracat üzerindeki etkisine ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu:Şubatta ithalat 30,8 milyar dolar olduGeçen yılın aynı dönemine göre dış talebin nispeten zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesinin de ihracatı aşağı yönlü etkilediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Gereken tedbirler alınıyor'Açıklamada, 2021 yılı itibarıyla, depremden etkilenen 11 ilin Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yüzde 9,8 olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

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ihracat, ticaret, ticaret bakanlığı, mehmet muş, deprem