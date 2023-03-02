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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/hollanda-disisleri-bakani-moskovaya-askeri-yardimin-sonuclari-olacak-1067738379.html
Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak
Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Rus ordusuna yardım eden ülkeleri ‘sonuçlarına katlanmakla’ tehdit etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T22:54+0300
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ukrayna krizi
hindistan
wopke hoekstra
hollanda
g20
çin
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, başta Çin olmak üzere, Rus ordusuna yardım eden ülkelerin bunun ‘sonuçlarına katlanmak’ zorunda kalacaklarını söyledi.Hoekstra, “Önemli olan ve buradaki Çinli mevkidaşım da dahil olmak üzere meslektaşlarımın her birine ileteceğim şey; gerçeğin arada bir yerde olamayacağını, sorumlu olan tek bir ülkenin olduğu ve bunun da Rusya olduğunu biliyor olmanızdır. Bu nedenle, tüm ülkeler Rusya'ya askeri alanda yardım etmekten kaçınmalıdır. Ülkeler bu çizgiyi aşarsa sonuçları olacaktır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
hindistan
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hindistan, wopke hoekstra, hollanda, g20, çin
hindistan, wopke hoekstra, hollanda, g20, çin

Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak

22:54 02.03.2023
© Sputnik / RİA Novosti / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu. T-72B tankı
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu. T-72B tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / RİA Novosti
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Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Rus ordusuna yardım eden ülkeleri ‘sonuçlarına katlanmakla’ tehdit etti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, başta Çin olmak üzere, Rus ordusuna yardım eden ülkelerin bunun ‘sonuçlarına katlanmak’ zorunda kalacaklarını söyledi.
Hoekstra, “Önemli olan ve buradaki Çinli mevkidaşım da dahil olmak üzere meslektaşlarımın her birine ileteceğim şey; gerçeğin arada bir yerde olamayacağını, sorumlu olan tek bir ülkenin olduğu ve bunun da Rusya olduğunu biliyor olmanızdır. Bu nedenle, tüm ülkeler Rusya'ya askeri alanda yardım etmekten kaçınmalıdır. Ülkeler bu çizgiyi aşarsa sonuçları olacaktır” dedi.
Rusya ordusu - Ukrayna - Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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