https://sputniknews.com.tr/20230302/hollanda-disisleri-bakani-moskovaya-askeri-yardimin-sonuclari-olacak-1067738379.html
Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak
Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Rus ordusuna yardım eden ülkeleri ‘sonuçlarına katlanmakla’ tehdit etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T22:54+0300
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2023-03-02T22:54+0300
ukrayna krizi
hindistan
wopke hoekstra
hollanda
g20
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, başta Çin olmak üzere, Rus ordusuna yardım eden ülkelerin bunun ‘sonuçlarına katlanmak’ zorunda kalacaklarını söyledi.Hoekstra, “Önemli olan ve buradaki Çinli mevkidaşım da dahil olmak üzere meslektaşlarımın her birine ileteceğim şey; gerçeğin arada bir yerde olamayacağını, sorumlu olan tek bir ülkenin olduğu ve bunun da Rusya olduğunu biliyor olmanızdır. Bu nedenle, tüm ülkeler Rusya'ya askeri alanda yardım etmekten kaçınmalıdır. Ülkeler bu çizgiyi aşarsa sonuçları olacaktır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
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hindistan, wopke hoekstra, hollanda, g20, çin
hindistan, wopke hoekstra, hollanda, g20, çin
Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak
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Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Rus ordusuna yardım eden ülkeleri ‘sonuçlarına katlanmakla’ tehdit etti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, başta Çin olmak üzere, Rus ordusuna yardım eden ülkelerin bunun ‘sonuçlarına katlanmak’ zorunda kalacaklarını söyledi.
Hoekstra, “Önemli olan ve buradaki Çinli mevkidaşım da dahil olmak üzere meslektaşlarımın her birine ileteceğim şey; gerçeğin arada bir yerde olamayacağını, sorumlu olan tek bir ülkenin olduğu ve bunun da Rusya olduğunu biliyor olmanızdır. Bu nedenle, tüm ülkeler Rusya'ya askeri alanda yardım etmekten kaçınmalıdır. Ülkeler bu çizgiyi aşarsa sonuçları olacaktır” dedi.