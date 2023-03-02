https://sputniknews.com.tr/20230302/hollanda-disisleri-bakani-moskovaya-askeri-yardimin-sonuclari-olacak-1067738379.html

Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak

Hollanda Dışişleri Bakanı: Moskova'ya askeri yardımın sonuçları olacak

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Rus ordusuna yardım eden ülkeleri ‘sonuçlarına katlanmakla’ tehdit etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:54+0300

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ukrayna krizi

hindistan

wopke hoekstra

hollanda

g20

çin

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, başta Çin olmak üzere, Rus ordusuna yardım eden ülkelerin bunun ‘sonuçlarına katlanmak’ zorunda kalacaklarını söyledi.Hoekstra, “Önemli olan ve buradaki Çinli mevkidaşım da dahil olmak üzere meslektaşlarımın her birine ileteceğim şey; gerçeğin arada bir yerde olamayacağını, sorumlu olan tek bir ülkenin olduğu ve bunun da Rusya olduğunu biliyor olmanızdır. Bu nedenle, tüm ülkeler Rusya'ya askeri alanda yardım etmekten kaçınmalıdır. Ülkeler bu çizgiyi aşarsa sonuçları olacaktır” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html

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