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SEYİR HALİ
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https://sputniknews.com.tr/20230302/halk-sagligi-uzmani-prof-akdur-deprem-bolgesinde-bit-ve-pire-riski-ortaya-cikacak-1067720919.html
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Akdur: Deprem bölgesinde bit ve pire riski ortaya çıkacak
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Akdur: Deprem bölgesinde bit ve pire riski ortaya çıkacak
Türkiye’nin 10 ilini doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde asgari sağlık hizmetlerinin devreye girmesi gerektiğini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T15:47+0300
2023-03-02T15:47+0300
seyir hali
radyo
deprem
pire
bit
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Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Akdur: Deprem bölgesinde bit ve pire riski ortaya çıkacak
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Akdur: Deprem bölgesinde bit ve pire riski ortaya çıkacak
Halk sağlığı uzmanı Prof. Recep Akdur Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak, deprem bölgesinde havaların ısınması ile ortaya çıkabilecek salgın hastalık risklerine karşı uyarılarda bulundu:‘Deprem bölgesinde havaların 20 derece üzerine çıkması ile birlikte bit ve pire gibi ektoparazit canlı türlerinin yaygınlaşması riski ortaya çıkacaktır. Bu tarz salgın hastalık risklerinin önüne geçebilmek için bölge halkının temsilcileri ile devlet yetkililerinin koordineli olması ve sağlık komiteleri kurarak çevre temizliğini sağlamaları gereklidir.’Prof. Recep Akdur: ‘Sulu çukurlu helalar yapılarak arıtmalara bağlanabilir’Prof. Recep Akdur depremlerin ardından yaklaşık bir ay süre geçtiğini belirterek, alınacak sağlık tedbirlerinin zaruri olduğu vurgusu yaptı. Prof. Akdur açıklamalarını şöyle sürdürdü:‘Hasar derecesine göre öncelik yapılarak bölgede pratik tedbirler alınmalıdır. Örneğin, kanalizasyon imkânının olmadığı yerlerde sulu çukurlu helalar yapılarak arıtmalara bağlanabilir. Bir kişinin günlük su ihtiyacı temizliği ve fizyolojik ihtiyaçları ile yaklaşık 75 litredir. Dolayısıyla bölgeye bir an evvel şebeke suyu bağlanması çok önemlidir.’‘Deprem kentlerinde yemekhaneler kurulmalıdır’Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın maske kullanımını aksatmamaları gerektiğini söylerken cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Deprem kentlerinde yemekhaneler kurulmalı ve yemekler bu tarz merkezi noktalarda tüketilmelidir. Bu sayede gıda yolu ile bulaşabilecek enfeksiyon hastalıkların önüne geçilmiş olunacaktır. Buradaki önemli nokta vatandaşlarımızın maske kullanımına dikkat etmeleri gerektiğidir.’
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Ali Çağatay
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radyo, deprem, pire, bit, аудио
radyo, deprem, pire, bit, аудио

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Akdur: Deprem bölgesinde bit ve pire riski ortaya çıkacak

15:47 02.03.2023
SEYİR HALİ
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Akdur: Deprem bölgesinde bit ve pire riski ortaya çıkacak
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Türkiye’nin 10 ilini doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde asgari sağlık hizmetlerinin devreye girmesi gerektiğini anlatan Prof. Recep Akdur, ‘Deprem bölgesinde havaların 20 derece üzerine çıkması ile birlikte bit ve pire gibi ektoparazit canlı türlerinin yaygınlaşması riski ortaya çıkacak’ dedi.
Halk sağlığı uzmanı Prof. Recep Akdur Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak, deprem bölgesinde havaların ısınması ile ortaya çıkabilecek salgın hastalık risklerine karşı uyarılarda bulundu:
‘Deprem bölgesinde havaların 20 derece üzerine çıkması ile birlikte bit ve pire gibi ektoparazit canlı türlerinin yaygınlaşması riski ortaya çıkacaktır. Bu tarz salgın hastalık risklerinin önüne geçebilmek için bölge halkının temsilcileri ile devlet yetkililerinin koordineli olması ve sağlık komiteleri kurarak çevre temizliğini sağlamaları gereklidir.’

Prof. Recep Akdur: ‘Sulu çukurlu helalar yapılarak arıtmalara bağlanabilir’

Prof. Recep Akdur depremlerin ardından yaklaşık bir ay süre geçtiğini belirterek, alınacak sağlık tedbirlerinin zaruri olduğu vurgusu yaptı. Prof. Akdur açıklamalarını şöyle sürdürdü:
‘Hasar derecesine göre öncelik yapılarak bölgede pratik tedbirler alınmalıdır. Örneğin, kanalizasyon imkânının olmadığı yerlerde sulu çukurlu helalar yapılarak arıtmalara bağlanabilir. Bir kişinin günlük su ihtiyacı temizliği ve fizyolojik ihtiyaçları ile yaklaşık 75 litredir. Dolayısıyla bölgeye bir an evvel şebeke suyu bağlanması çok önemlidir.’

‘Deprem kentlerinde yemekhaneler kurulmalıdır’

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın maske kullanımını aksatmamaları gerektiğini söylerken cümlelerini şöyle sürdürdü:
‘Deprem kentlerinde yemekhaneler kurulmalı ve yemekler bu tarz merkezi noktalarda tüketilmelidir. Bu sayede gıda yolu ile bulaşabilecek enfeksiyon hastalıkların önüne geçilmiş olunacaktır. Buradaki önemli nokta vatandaşlarımızın maske kullanımına dikkat etmeleri gerektiğidir.’
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