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Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerin korunması için ek... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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gönüllü, hayvan, фото
gönüllü, hayvan, фото

Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi

12:53 02.03.2023 (güncellendi: 13:01 02.03.2023)
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerin korunması için ek önlemler alındı.
© AAKahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
© AAKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ek önlem haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ek önlem haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
© AACoşkun, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık" dedi.
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Coşkun, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık" dedi.
© AACoşkun, "En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle" diye devam etti.
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Coşkun, "En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle" diye devam etti.
© AAŞuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
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