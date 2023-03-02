© AAKahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
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© AA
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
© AAKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ek önlem haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
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© AA
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ek önlem haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
© AACoşkun, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık" dedi.
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© AA
Coşkun, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık" dedi.
© AACoşkun, "En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle" diye devam etti.
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© AA
Coşkun, "En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle" diye devam etti.
© AAŞuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
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© AA
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi