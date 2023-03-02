https://sputniknews.com.tr/20230302/g20-ulkelerini-agirlayan-hindistan-basbakani-modi-kuresel-yonetisim-basarisiz-oldu-1067703212.html
G20 ülkelerini ağırlayan Hindistan Başbakanı Modi: Küresel yönetişim başarısız oldu
G20 ülkelerini ağırlayan Hindistan Başbakanı Modi: Küresel yönetişim başarısız oldu
G20 Dışişleri Bakanlarına seslenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın önde gelen ekonomilerine küresel ayrımların ötesine geçerek az gelişmiş... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T11:56+0300
2023-03-02T11:56+0300
2023-03-02T11:56+0300
dünya
hindistan
g20
narendra modi
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Modi, G20'nin 2023 dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı.Toplantının, 'derin küresel ayrılıkların' yaşandığı bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Modi, mevcut gerilimlerin grubun gıda, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve borç krizi gibi konularda anlaşmaya varmasının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.Hindistan Başbakanı Modi, "Bu gerilimlerin nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin kendi bakış açılarımız ve pozisyonlarımız var. Birlikte çözemeyeceğimiz meselelerin, çözebileceklerimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz." dedi.'Çok taraflılık krizde'G20'ye az gelişmiş ülkelere odaklanma çağrısı yapan Modi, "Yıllar süren ilerlemenin ardından sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyayız. Birçok ülke gıda ve enerji güvenliğini sağlamaya çalışırken sürdürülemez borç ile mücadele ediyor. Bunlar, aynı zamanda daha zengin ülkelerin sebep olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenler. Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığı'nın küresel güneyin sesi olmaya çalışması bundandır." ifadelerini kullandı.Modi, İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen dünya düzeninin iki temel hedefinin, çatışmaların önlenmesi ve işbirliğinin teşviki olduğunu ancak finansal krizler, salgın, terör ve savaşın çerçevelediği son iki yıllık tecrübenin, "küresel yönetişimin bu hedefleri yerine getirmede açıkça başarısız olduğunu" gösterdiğini söyledi.Hindistan Başbakanı Modi, "Çok taraflılığın krizde olduğunu kabul etmemiz gerekir." dedi.
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hindistan, g20, narendra modi
G20 ülkelerini ağırlayan Hindistan Başbakanı Modi: Küresel yönetişim başarısız oldu
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G20 Dışişleri Bakanlarına seslenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın önde gelen ekonomilerine küresel ayrımların ötesine geçerek az gelişmiş ülkelerin yaşadığı krizlerin çözümü noktasında uzlaşı çağrısı yaptı.
Modi, G20'nin 2023 dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı.
Toplantının, 'derin küresel ayrılıkların' yaşandığı bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Modi, mevcut gerilimlerin grubun gıda, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve borç krizi gibi konularda anlaşmaya varmasının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.
Hindistan Başbakanı Modi, "Bu gerilimlerin nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin kendi bakış açılarımız ve pozisyonlarımız var. Birlikte çözemeyeceğimiz meselelerin, çözebileceklerimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz." dedi.
'Çok taraflılık krizde'
G20'ye az gelişmiş ülkelere odaklanma çağrısı yapan Modi, "Yıllar süren ilerlemenin ardından sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyayız. Birçok ülke gıda ve enerji güvenliğini sağlamaya çalışırken sürdürülemez borç ile mücadele ediyor. Bunlar, aynı zamanda daha zengin ülkelerin sebep olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenler. Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığı'nın küresel güneyin sesi olmaya çalışması bundandır." ifadelerini kullandı.
Modi, İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen dünya düzeninin iki temel hedefinin, çatışmaların önlenmesi ve işbirliğinin teşviki olduğunu ancak finansal krizler, salgın, terör ve savaşın çerçevelediği son iki yıllık tecrübenin, "küresel yönetişimin bu hedefleri yerine getirmede açıkça başarısız olduğunu" gösterdiğini söyledi.
Hindistan Başbakanı Modi, "Çok taraflılığın krizde olduğunu kabul etmemiz gerekir." dedi.