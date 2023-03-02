G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

© AAHindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.
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© AA
Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.
© AABaşkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.
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© AA
Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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© AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
© AAHindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde gösterilen dayanışma için minnettar olduğunu kaydetti.
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© AA
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde gösterilen dayanışma için minnettar olduğunu kaydetti.
© AABakan Çavuşoğlu, Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
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© AA
Bakan Çavuşoğlu, Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.