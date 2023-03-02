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G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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hindistan, g20, g20 zirvesi, fotoğraf, deprem, фото
hindistan, g20, g20 zirvesi, fotoğraf, deprem, фото

G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

12:02 02.03.2023
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.
© AAHindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.
G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.
© AABaşkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.
G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı - Sputnik Türkiye
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© AA
Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
© AAHindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde gösterilen dayanışma için minnettar olduğunu kaydetti.
G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde gösterilen dayanışma için minnettar olduğunu kaydetti.
© AABakan Çavuşoğlu, Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
G20 toplantısı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Bakan Çavuşoğlu, Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
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