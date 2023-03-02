https://sputniknews.com.tr/20230302/futbol-dunyasi-depremzedeler-icin-omuz-omuza-1067871603.html

Futbol dünyası depremzedeler için ‘Omuz Omuza’

Futbol dünyası depremzedeler için ‘Omuz Omuza’

Futbol dünyası depremzedelere destek olmak için 'Omuz Omuza' adlı yardım kampanyasında buluştu. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T17:39+0300

2023-03-02T17:39+0300

2023-03-06T14:18+0300

veri maç

radyo

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064340555_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_39a1ad73517548f94dfbd2d92ced904a.jpg

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol dünyasının nabzı tutuldu.Futbol dünyası 'Omuz Omuza' kampanyasıyla depremzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Deprem sırasında orada bulunan Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ile yardımcı antrenör Gökhan Zan'ın yaptığı konuşmalar ise dinleyenlerin boğazını düğümledi.Vefat edenler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Volkan Demirel, ‘Geride kalanların çoğu ailesini, eşini, kardeşini, geçmişini kaybetti. Fazla söze gerek yok, artık yapacaklarımız var. Türkiye'nin her yerinden bir şeyler yapıldı. Orada sorunlar hala devam ediyor. Sadece futbol camiası değil, Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Herkesin elini vicdanına koyup hareket etmeli’ dedi.Gökhan Zan da artık problemden çok çözüm odaklı hareket etmek gerektiğini söyleyerek, ‘Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Çözüm odaklı olarak bakmak istiyorum. Çok acı felaket yaşadık. 1.5 dakika içinde vedalaşamadan aileniz, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz yok oluyor. Bizim yeni nesillere yeni bir Antakya inşa etmemiz gerekiyor. Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi değil, 86 milyonun meselesi’ şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

radyo, futbol