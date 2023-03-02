https://sputniknews.com.tr/20230302/futbol-dunyasi-depremzedeler-icin-omuz-omuza-1067871603.html
Futbol dünyası depremzedeler için ‘Omuz Omuza’
Futbol dünyası depremzedeler için ‘Omuz Omuza’
Futbol dünyası depremzedelere destek olmak için 'Omuz Omuza' adlı yardım kampanyasında buluştu. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T17:39+0300
2023-03-02T17:39+0300
2023-03-06T14:18+0300
veri maç
radyo
futbol
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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol dünyasının nabzı tutuldu.Futbol dünyası 'Omuz Omuza' kampanyasıyla depremzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Deprem sırasında orada bulunan Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ile yardımcı antrenör Gökhan Zan'ın yaptığı konuşmalar ise dinleyenlerin boğazını düğümledi.Vefat edenler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Volkan Demirel, ‘Geride kalanların çoğu ailesini, eşini, kardeşini, geçmişini kaybetti. Fazla söze gerek yok, artık yapacaklarımız var. Türkiye'nin her yerinden bir şeyler yapıldı. Orada sorunlar hala devam ediyor. Sadece futbol camiası değil, Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Herkesin elini vicdanına koyup hareket etmeli’ dedi.Gökhan Zan da artık problemden çok çözüm odaklı hareket etmek gerektiğini söyleyerek, ‘Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Çözüm odaklı olarak bakmak istiyorum. Çok acı felaket yaşadık. 1.5 dakika içinde vedalaşamadan aileniz, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz yok oluyor. Bizim yeni nesillere yeni bir Antakya inşa etmemiz gerekiyor. Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi değil, 86 milyonun meselesi’ şeklinde konuştu.
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Çağlar Öner
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radyo, futbol
Futbol dünyası depremzedeler için ‘Omuz Omuza’
17:39 02.03.2023 (güncellendi: 14:18 06.03.2023) Abone ol
Futbol dünyası depremzedelere destek olmak için 'Omuz Omuza' adlı yardım kampanyasında buluştu.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol dünyasının nabzı tutuldu.
Futbol dünyası 'Omuz Omuza' kampanyasıyla depremzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Deprem sırasında orada bulunan Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ile yardımcı antrenör Gökhan Zan'ın yaptığı konuşmalar ise dinleyenlerin boğazını düğümledi.
Vefat edenler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Volkan Demirel, ‘Geride kalanların çoğu ailesini, eşini, kardeşini, geçmişini kaybetti. Fazla söze gerek yok, artık yapacaklarımız var. Türkiye'nin her yerinden bir şeyler yapıldı. Orada sorunlar hala devam ediyor. Sadece futbol camiası değil, Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Herkesin elini vicdanına koyup hareket etmeli’ dedi.
Gökhan Zan da artık problemden çok çözüm odaklı hareket etmek gerektiğini söyleyerek, ‘Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Çözüm odaklı olarak bakmak istiyorum. Çok acı felaket yaşadık. 1.5 dakika içinde vedalaşamadan aileniz, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz yok oluyor. Bizim yeni nesillere yeni bir Antakya inşa etmemiz gerekiyor. Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi değil, 86 milyonun meselesi’ şeklinde konuştu.