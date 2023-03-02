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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/fransada-firincilar-yuksek-elektrik-faturalari-nedeniyle-danistaya-basvurdu-1067701019.html
Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a başvurdu
Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a başvurdu
Fransa'da, fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a şikayet başvurusunda bulundu. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T11:23+0300
2023-03-02T11:23+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
doğalgaz
fırın
danıştay
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Ülke basınındaki haberlere göre, bağımsız fırıncılardan oluşan birlik, büyük işletmelere yönelik elektrik fiyatlarındaki artışı yüzde 15 ile sınırlayan 'tarife kalkanı'nın tüm fırıncıları kapsamasını talep ediyor.Birliğin avukatı Christophe Leguevaques, hükümetin elektrik faturalarına yönelik teşvik primlerinden bütün fırıncıların yararlanması için Danıştaya şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.Birlikten yapılan açıklamada da Fransa'daki fırıncıların Kovid-19 salgınıyla sıkıntılı bir dönem yaşadığı, karantina ve kapanmalar nedeniyle tereyağı, buğday başta olmak üzere ham madde ile enerji fiyatlarındaki artışın cirolarda çarpıcı bir düşüşe yol açtığı ifade edildi.Hükümetin elektrik fiyatlarının artışını önlemek için uygulamaya koyduğu 'tarife kalkanı'nın adil olmadığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 artış sınırının küçük ve büyük ölçekli bütün fırın işletmelerine uygulanması istendi.Açıklamada, elektrik tedarikçilerinin de hükümetin aldığı bu tedbirler nedeniyle kafa karışıklığı yaşadığına işaret edilerek, teşvik priminin bütün işletmelere uygulanmaması durumunda bu işletmelerden önemli bir kısmının kapanma ve işten çıkarma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/enerji-krizinin-avrupa-ulkelerine-faturasi-800-milyar-euroya-yaklasti-1066958312.html
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fransa, doğalgaz, fırın, danıştay
fransa, doğalgaz, fırın, danıştay

Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a başvurdu

11:23 02.03.2023
© İHAFransa’da fırıncılar sokağa indi
Fransa’da fırıncılar sokağa indi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
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Fransa'da, fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a şikayet başvurusunda bulundu.
Ülke basınındaki haberlere göre, bağımsız fırıncılardan oluşan birlik, büyük işletmelere yönelik elektrik fiyatlarındaki artışı yüzde 15 ile sınırlayan 'tarife kalkanı'nın tüm fırıncıları kapsamasını talep ediyor.
Birliğin avukatı Christophe Leguevaques, hükümetin elektrik faturalarına yönelik teşvik primlerinden bütün fırıncıların yararlanması için Danıştaya şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamada da Fransa'daki fırıncıların Kovid-19 salgınıyla sıkıntılı bir dönem yaşadığı, karantina ve kapanmalar nedeniyle tereyağı, buğday başta olmak üzere ham madde ile enerji fiyatlarındaki artışın cirolarda çarpıcı bir düşüşe yol açtığı ifade edildi.
Hükümetin elektrik fiyatlarının artışını önlemek için uygulamaya koyduğu 'tarife kalkanı'nın adil olmadığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 artış sınırının küçük ve büyük ölçekli bütün fırın işletmelerine uygulanması istendi.
Açıklamada, elektrik tedarikçilerinin de hükümetin aldığı bu tedbirler nedeniyle kafa karışıklığı yaşadığına işaret edilerek, teşvik priminin bütün işletmelere uygulanmaması durumunda bu işletmelerden önemli bir kısmının kapanma ve işten çıkarma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.
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