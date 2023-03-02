https://sputniknews.com.tr/20230302/fransa-hukumetinden-uyari-enflasyon-martta-yuzde-10a-ulasacak-1067701598.html

Fransa hükümetinden uyarı: 'Enflasyon martta yüzde 10'a ulaşacak'

Fransa hükümetinden uyarı: 'Enflasyon martta yüzde 10'a ulaşacak'

Fansa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, enflasyonun mart ayında hızlanarak yüzde 10'a ulaşacağını, ancak hükümetin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T11:48+0300

2023-03-02T11:48+0300

2023-03-02T11:48+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

enflasyon

süpermarket

olivier veran

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Fransa'da istatistik kurumu Insee'nin dün yayınladığı ön verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi ocak ayındaki yüzde 6.0 seviyesinden yüzde 6.2'ye yükseldi.Rapora göre gıda enflasyonu yüzde 13.3'ten yüzde 14.5'e, hizmet fiyatları yüzde 2.6'dan yüzde 2.9'a yükselirken mamul mal fiyatları da hafif bir artışla yüzde 4.5'ten yüzde 4.6'ya çıktı.Insee, ayrıca enerji fiyatlarının da şubat ayında yıllık bazda yüzde 14.0'a çıktığını belirtti.Hükümet Sözcüsü Olivier Veran'a göre hükümet, bu ay enflasyonun yüzde 10 olmasını bekliyor.'Bu tek seferlik bir fiyat artışı değil'Sözcü, "Bu tek seferlik bir fiyat artışı değil, Mart 2022 ile 2023 arasında yıllık bir enflasyon söz konusu. Açıkçası bu durum Fransız hane halklarının tüketici sepetini ve günlük yaşamını etkileyecek" ifadelerini kullandı.Veran, "Büyük perakendecilerle, üreticilerle birlikte çalışıyoruz ki sonuçta yurttaşlar alışverişe çıktığında şu ya da bu marka olsun, gidip günlük olarak ihtiyaç duyduğu ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilsin" diye konuştu.'Herkesin payına düşeni almasını istiyoruz'"Herkesin payına düşeni almasını istiyoruz" diyen Veran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta süpermarket zincirlerinden artan gıda fiyatlarıyla mücadele etmek için marjlarını kontrol altında tutmalarını talep ettiğini anımsattı.Daha önce ülke yetkilileri yaklaşık 50 temel gıda maddesinden oluşan 'enflasyonla mücadele sepetini' uygulamaya koymuş, büyük perakendecilere bu temel ürünlerde fiyat artışı yapmama zorunluluğu getirmişti.Tedbirin bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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