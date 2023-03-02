Türkiye
Depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Tacikistan'a kaçmak isterken yakalandı
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/fransa-hukumetinden-uyari-enflasyon-martta-yuzde-10a-ulasacak-1067701598.html
Fransa hükümetinden uyarı: 'Enflasyon martta yüzde 10'a ulaşacak'
Fransa hükümetinden uyarı: 'Enflasyon martta yüzde 10'a ulaşacak'
Fansa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, enflasyonun mart ayında hızlanarak yüzde 10'a ulaşacağını, ancak hükümetin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T11:48+0300
2023-03-02T11:48+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enflasyon
süpermarket
olivier veran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062445437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f3cba0e5723dc93c5cb4b4d84ec6cd29.jpg
Fransa'da istatistik kurumu Insee'nin dün yayınladığı ön verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi ocak ayındaki yüzde 6.0 seviyesinden yüzde 6.2'ye yükseldi.Rapora göre gıda enflasyonu yüzde 13.3'ten yüzde 14.5'e, hizmet fiyatları yüzde 2.6'dan yüzde 2.9'a yükselirken mamul mal fiyatları da hafif bir artışla yüzde 4.5'ten yüzde 4.6'ya çıktı.Insee, ayrıca enerji fiyatlarının da şubat ayında yıllık bazda yüzde 14.0'a çıktığını belirtti.Hükümet Sözcüsü Olivier Veran'a göre hükümet, bu ay enflasyonun yüzde 10 olmasını bekliyor.'Bu tek seferlik bir fiyat artışı değil'Sözcü, "Bu tek seferlik bir fiyat artışı değil, Mart 2022 ile 2023 arasında yıllık bir enflasyon söz konusu. Açıkçası bu durum Fransız hane halklarının tüketici sepetini ve günlük yaşamını etkileyecek" ifadelerini kullandı.Veran, "Büyük perakendecilerle, üreticilerle birlikte çalışıyoruz ki sonuçta yurttaşlar alışverişe çıktığında şu ya da bu marka olsun, gidip günlük olarak ihtiyaç duyduğu ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilsin" diye konuştu.'Herkesin payına düşeni almasını istiyoruz'"Herkesin payına düşeni almasını istiyoruz" diyen Veran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta süpermarket zincirlerinden artan gıda fiyatlarıyla mücadele etmek için marjlarını kontrol altında tutmalarını talep ettiğini anımsattı.Daha önce ülke yetkilileri yaklaşık 50 temel gıda maddesinden oluşan 'enflasyonla mücadele sepetini' uygulamaya koymuş, büyük perakendecilere bu temel ürünlerde fiyat artışı yapmama zorunluluğu getirmişti.Tedbirin bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/fransada-firincilar-yuksek-elektrik-faturalari-nedeniyle-danistaya-basvurdu-1067701019.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062445437_3:0:903:675_1920x0_80_0_0_1c2d4a1281afeddf633d61e9495b0ae7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, enflasyon, süpermarket, olivier veran
fransa, enflasyon, süpermarket, olivier veran

Fransa hükümetinden uyarı: 'Enflasyon martta yüzde 10'a ulaşacak'

11:48 02.03.2023
© AFP 2023İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Fansa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, enflasyonun mart ayında hızlanarak yüzde 10'a ulaşacağını, ancak hükümetin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için tedbirler alacağını belirtti.
Fransa'da istatistik kurumu Insee'nin dün yayınladığı ön verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi ocak ayındaki yüzde 6.0 seviyesinden yüzde 6.2'ye yükseldi.
Rapora göre gıda enflasyonu yüzde 13.3'ten yüzde 14.5'e, hizmet fiyatları yüzde 2.6'dan yüzde 2.9'a yükselirken mamul mal fiyatları da hafif bir artışla yüzde 4.5'ten yüzde 4.6'ya çıktı.
Insee, ayrıca enerji fiyatlarının da şubat ayında yıllık bazda yüzde 14.0'a çıktığını belirtti.
Hükümet Sözcüsü Olivier Veran'a göre hükümet, bu ay enflasyonun yüzde 10 olmasını bekliyor.

'Bu tek seferlik bir fiyat artışı değil'

Sözcü, "Bu tek seferlik bir fiyat artışı değil, Mart 2022 ile 2023 arasında yıllık bir enflasyon söz konusu. Açıkçası bu durum Fransız hane halklarının tüketici sepetini ve günlük yaşamını etkileyecek" ifadelerini kullandı.
Veran, "Büyük perakendecilerle, üreticilerle birlikte çalışıyoruz ki sonuçta yurttaşlar alışverişe çıktığında şu ya da bu marka olsun, gidip günlük olarak ihtiyaç duyduğu ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilsin" diye konuştu.

'Herkesin payına düşeni almasını istiyoruz'

"Herkesin payına düşeni almasını istiyoruz" diyen Veran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta süpermarket zincirlerinden artan gıda fiyatlarıyla mücadele etmek için marjlarını kontrol altında tutmalarını talep ettiğini anımsattı.
Daha önce ülke yetkilileri yaklaşık 50 temel gıda maddesinden oluşan 'enflasyonla mücadele sepetini' uygulamaya koymuş, büyük perakendecilere bu temel ürünlerde fiyat artışı yapmama zorunluluğu getirmişti.
Tedbirin bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Fransa’da fırıncılar sokağa indi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
Avrupa'da enerji krizi
Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a başvurdu
11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала