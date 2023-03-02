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https://sputniknews.com.tr/20230302/fransa-cumhurbaskani-macron-gabonda-1067688677.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı Gabon’a ulaştı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T02:00+0300
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dünya
emmanuel macron
afrika
gabon
libreville
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'a geldi.Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı.Macron’nun yarın başkent Libreville'de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin "ONE Forest Summit" adlı zirveye katılması bekleniyor. Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyorMacron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti.
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emmanuel macron, afrika, gabon, libreville
emmanuel macron, afrika, gabon, libreville

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da

02:00 02.03.2023 (güncellendi: 02:03 02.03.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron - Ali Bongo Ondimba
Emmanuel Macron - Ali Bongo Ondimba - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı Gabon’a ulaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'a geldi.
Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı.
Macron’nun yarın başkent Libreville'de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin "ONE Forest Summit" adlı zirveye katılması bekleniyor.

Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor

Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.
Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.
Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti.
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