https://sputniknews.com.tr/20230302/fransa-cumhurbaskani-macron-gabonda-1067688677.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı Gabon’a ulaştı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T02:00+0300
2023-03-02T02:00+0300
2023-03-02T02:03+0300
dünya
emmanuel macron
afrika
gabon
libreville
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'a geldi.Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı.Macron’nun yarın başkent Libreville'de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin "ONE Forest Summit" adlı zirveye katılması bekleniyor. Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyorMacron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti.
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emmanuel macron, afrika, gabon, libreville
emmanuel macron, afrika, gabon, libreville
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'da
02:00 02.03.2023 (güncellendi: 02:03 02.03.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı Gabon’a ulaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'a geldi.
Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı.
Macron’nun yarın başkent Libreville'de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin "ONE Forest Summit" adlı zirveye katılması bekleniyor.
Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor
Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.
Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.
Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti.