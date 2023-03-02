https://sputniknews.com.tr/20230302/fenerbahcelilerin-kayserispor-macina-girememesiyle-alakali-yurutmeyi-durdurma-karari-verildi-1067715808.html
Fenerbahçelilerin Kayserispor maçına girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi
Fenerbahçelilerin Kayserispor maçına girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi
Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:23+0300
2023-03-02T14:23+0300
2023-03-02T14:23+0300
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fenerbahçe
Fenerbahçelilerin Kayserispor maçına girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi
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Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.