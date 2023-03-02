https://sputniknews.com.tr/20230302/euro-bolgesinde-enflasyon-beklentileri-asti-yillik-yuzde-85-oldu-1067712732.html

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri aştı: Yıllık yüzde 8.5 oldu

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri aştı: Yıllık yüzde 8.5 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 8.5 yükselerek beklentileri aştı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:29+0300

2023-03-02T13:29+0300

2023-03-02T14:07+0300

ekonomi

euro

euro bölgesi

enflasyon

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi.Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.

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