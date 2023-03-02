Türkiye
SON DAKİKA | Fenerbahçelilerin Kayserispor maçına girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230302/euro-bolgesinde-enflasyon-beklentileri-asti-yillik-yuzde-85-oldu-1067712732.html
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri aştı: Yıllık yüzde 8.5 oldu
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri aştı: Yıllık yüzde 8.5 oldu
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 8.5 yükselerek beklentileri aştı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T13:29+0300
2023-03-02T14:07+0300
ekonomi
euro
euro bölgesi
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_540e900e5c481524afc11158ab951a38.jpg
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi.Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_dc941c0c9286e0db286c1fa227b2b07b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro, euro bölgesi, enflasyon
euro, euro bölgesi, enflasyon

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri aştı: Yıllık yüzde 8.5 oldu

13:29 02.03.2023 (güncellendi: 14:07 02.03.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Abone olTelegram
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 8.5 yükselerek beklentileri aştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi.
Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.
AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала