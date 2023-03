https://sputniknews.com.tr/20230302/eski-bakan-fikri-saglar-dilerim-ki-kemal-kilicdaroglu-aday-olarak-cikar-1067872959.html

Eski Bakan Fikri Sağlar: ‘Dilerim ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar’

Eski Bakan Fikri Sağlar: ‘Dilerim ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar’

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konusu 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği dokunulmazlığı oldu. Programa... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T21:27+0300

2023-03-02T21:27+0300

2023-03-06T14:37+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

fikri sağlar

altılı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067872605_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_6590e3852c1cc252aa561a732f6352d2.jpg

Eski Bakan Fikri Sağlar: ‘Dilerim ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar’ Eski Bakan Fikri Sağlar: ‘Dilerim ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar’

Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek’in bugünkü konuğu Eski Kültür Bakanı ve CHP PM Üyesi Fikri Sağlar oldu.Fikri Sağlar: ‘Dokunulmazlık kürsü özgürlüğünden başka her şey için var’CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıkları kaldırıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sağlar, ‘Türkiye’de milletvekili dokunulmazlığı kürsü özgürlüğünden başka her şey için var’ dedi:‘Türkiye’de dokunulmazlık zırhı özellikle kürsü özgürlüğü için değil. Başka her şey için var. Trafik kazasında olsun, çek sahtekârlığında olsun, milletvekili olduğunuzda yargılanmanız dokunulmazlık zırhı altında dönem sonuna bırakılıyor. Hatta hatırlatmak isterim Mehmet Ağar Susurluk zamanında Adalet ve İçişleri bakanlığı yapmış olması vesilesiyle hangi mahkemede yargılanacağına dair karar veremediler. O sırada yeniden milletvekili oldu ve ertelendi. Milletvekilliği kalktıktan sonra yargılandı. Kürsü mahremiyeti önemlidir, orada yaptığınız bütün konuşmalar milletvekilinin doğal, dokunulmayacak hakkı olarak korunur. Öyle olması gerekir. Bugün tecavüz şüphelisi bile yargılanamıyor milletvekili olduğu için.Benim de yetişmesinde katkımın olduğu Ali Mahir Başarır’ın ve Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir karar çıktı. Bu sadece yargılanmasının yolunu açar, milletvekilliği görevini etkilemez.’‘Dilerim ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar’Altılı Masanın adaylık tartışmalarına da değinen Sağlar, Türkiye’nin ‘laik, demokratik bir hukuk devleti ve sosyal devlet olmaktan çıktığını’ savundu. "Altılı Masadan çıkacak sonucu merakla bekliyorum" diyen Sağlar, "Dilerim ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar" diye konuştu. Sağlar ayrıca adayın belirlenmesi sürecinde yaşanan krizlerin ve gecikmelerin halkın umudunu kırabileceği uyarısında bulunarak ‘Beklentilerin yerine tereddütler oluşabilir" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

radyo, fikri sağlar, altılı masa, аудио