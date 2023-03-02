https://sputniknews.com.tr/20230302/enkazdan-cikinca-kopek-korkusunu-unutup-kurtarma-kopegine-sarildi-1067705141.html

Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı

Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk'un enkaz altında yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan itfaiye köpeği... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:20+0300

2023-03-02T12:20+0300

2023-03-02T12:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

arama

arama kurtarma

köpek

ankara büyükşehir belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067704633_0:84:1079:691_1920x0_80_0_0_401e90477b2e1e301dd320208418c138.jpg

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde bulunan Boğaziçi Apartmanı da yıkıldı. Apartman görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Mehmet Çabuk, zemin kattaki kapıcı dairesinde mahsur kaldı.Enkaz altında 3 gün kurtarılmayı bekleyen Çabuk'un yerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının canlı insan arama kurtarma köpeği Çakıl tespit etti.AFAD, Ankara İtfaiyesi, ve özel harekat polislerinden oluşan ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucu enkazdan çıkartılan Çabuk, hastanedeki tedavisinin ardından yerini tespit eden arama kurtarma köpeği Çakıl ile buluşmak istedi.Çabuk'un isteğini yerine getiren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin enkaz başında gerçekleştirdiği buluşmada duygusal anlar yaşandı. Hayatı boyunca yaşadığı köpek korkusunu unutan Çabuk, "Beni kurtardın, sen var ya benim canımsın, aslansın sen." diyerek Çakıl'ı kucakladı.'Önce hırsız girdiğini düşündüm'Enkaz altında yaşadıklarını anlatan Çabuk, zemin kattaki dairesinde deprem anında uyanınca önce apartmana hırsız girdiği düşündüğünü söyledi. Binadaki merdivenlerin yıkıldığını görünce deprem olduğunu anladığını ifade eden Çabuk, "Seslendim, beni kurtaran yok mu dedim. İlk gün biri 'seni kurtaracağız' dedi ve gitti. İkinci gün biraz uyudum, saate baktım, sabah olmuştu. Yine seslendim beni kurtaran yok mu diye, baktım yine kimse yok." diye konuştu.'Köpek korkumu yendim'Mahsur kaldığı enkazın altından üçüncü günün sabahında saat 07.05'te yeniden yardım istediğini anlatan Çabuk, enkazın üstünden ilk olarak bir köpek sesi duyduğunu söyledi.Ankara İtfaiyesinden bir görevlinin kendisi ile iletişime geçtiğini dile getiren Çabuk, şöyle devam etti:'Yaptığımız işin karşılığını aldığımızı o anda hissettik'Ankara İtfaiyesi uzman köpek eğitmeni Ergin Yılmaz, kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıkları bu olayı ve Mehmet Çabuk ile kurtarma köpeği Çakıl'ın buluşmasını unutamadığını söyledi. Yılmaz, "Enkaz altından kurtardığımız apartman görevlisi Mehmet Bey'in hayatı boyunca korkusundan dolayı bir köpeğe dokunamadığını öğrendik. Mehmet Bey'in köpeğimize sarılarak teşekkür etmesi bize 'işte budur' dedirtti. Yaptığımız işin karşılığını aldığımızı o anda hissettik. O andaki duyguyu ve coşkuyu anlatamam." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-ulkesi-turkiyenin-arama-kurtarma-kopegi-sayisi-yeterli-mi-1067652281.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, arama, arama kurtarma, köpek, ankara büyükşehir belediyesi