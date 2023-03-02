https://sputniknews.com.tr/20230302/elazig-belediyesinden-bir-ilk-kentsel-donusume-katilanlara-hane-basi-75-bin-liraya-kadar-hibe--1067697647.html

Elazığ Belediyesi'nden bir ilk: Kentsel dönüşüme katılanlara hane başı 75 bin liraya kadar hibe

Elazığ Belediyesi'nden bir ilk: Kentsel dönüşüme katılanlara hane başı 75 bin liraya kadar hibe

Elazığ Belediyesi, Aşağı Demirtaş köyünde 500 adet müstakil konut inşa edecek. Belediye, bu konutlardan elde edilecek gelirle kentsel dönüşüme katılacak... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T10:32+0300

2023-03-02T10:32+0300

2023-03-02T10:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

elazığ

kahramanmaraş

deprem

kentsel dönüşüm

hibe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067697500_0:69:1025:645_1920x0_80_0_0_96ef006ec86fc476aa55a117b9e3d8da.jpg

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların deprem bilincini hayatlarının merkezlerine yerleştirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak her zaman her koşulda olduğu gibi bu hususta da vatandaşımız için gerektiğinde gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Elazığ Belediyesi olarak şehrimizi daha güvenli yarınlara hazırlamak adına önemli bir adim daha atıyoruz. Aşağı Demirtaş Mahallesi'nde 560 dönümlük alanda yaklaşık 500 adet müstakil konut inşa edeceğiz. Bu konutların satışından elde edilecek geliri ise şehrimizin kentsel dönüşüm çalışmalarına aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'na göre yapılacak olan riskli yapılara nakit desteği sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Vatandaşlara 50-75 bin lira arasında teşvik amaçlı hibe vereceğiz’’ dedi.

elazığ

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elazığ, kahramanmaraş, deprem, kentsel dönüşüm, hibe