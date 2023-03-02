https://sputniknews.com.tr/20230302/depremzedelerden-fahis-kira-isteyenler-tck-237den-yargilanacak-1067705901.html

Depremzedelerden fahiş kira isteyenler TCK 237’den yargılanacak

Depremzedelerden fahiş kira isteyenler TCK 237’den yargılanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetin etkilediği 11 ilden yüz binlerce kişi başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Fırsatçılar kiralara fahiş... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:10+0300

2023-03-02T13:10+0300

2023-03-02T13:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

kira

fahiş fiyat

emlakçı

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

ankara büyükşehir belediyesi

ankara valiliği

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Türkiye, 45 binin üzerinde can kaybına ve büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken fırsatçılar da boş durmuyor. Depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinden yüz binlerce kişi başka şehirlere göç etmek zorunda kalırken bölgeden en çok göç alan kentlerin başında gelen Ankara'da ev kiralarında fahiş artışlar kaydedildiği görüldü.Yaklaşık 250 bin depremzedenin geldiği Ankara’da da bu artışa artışa karşı harekete geçildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.Bunun üzerine yapılan araştırmada, ilan sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" bilgisine yer verildi.Soruşturma kapsamında şüpheli kişilerin TCK’nın 237’nci maddesi uyarınca ‘fiyatları etkileme’ suçundan yargılanacağı öğrenildi.Bu madde kapsamında yargılanan kişiler için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası öngörülüyor.‘Kimsenin sokakta kalmasına izin vermiyoruz’Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da bu konuda Sputnik’e yaptığı açıklamada, kiralarda artışların devam ettiğini belirtti. Ancak son dönemde alınan önlemler ve yapılan çağrılarla bir algı oluştuğunu ve fiyatların düşmesini beklediklerini ifade eden Akçam, şunları kaydetti:Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 4 bin 500 depremzedeyi ağırlıyorAnkara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de bu konuda Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ankara’da belediye imkanları kapsamında yaklaşık 4 bin 500 depremzedeyi misafir ettiklerini belirtti. Gültekin, bu depremzedelere psikolojik destek, eğitim desteği gibi birçok imkanı sunduklarını da ifade etti.

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2023

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türkiye, deprem, kira, fahiş fiyat, emlakçı, ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği