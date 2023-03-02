https://sputniknews.com.tr/20230302/depreme-karsi-prefabrike-beton-onerisi-binayi-daha-hizli-ve-hafif-bir-sekilde-insa-etmeniz-mumkun-1067700302.html

Depreme karşı prefabrike beton önerisi: 'Binayı daha hızlı ve hafif bir şekilde inşa etmeniz mümkün'

Depreme karşı prefabrike beton önerisi: 'Binayı daha hızlı ve hafif bir şekilde inşa etmeniz mümkün'

Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, riskli yapıları sağlıklı ve çabuk bir şekilde yenilemek gerektiğine dikkat çekerek, endüstriyel yapı teknolojisinden... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T11:14+0300

2023-03-02T11:14+0300

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türkiye

inşaat

deprem

prefabrik ev

izmir

inşaat

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10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye genelinde adeta 'deprem' teyakkuzuna geçilirken, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, prefabrike beton sistemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.Endüstriyel yapı teknolojisiyle üretilen prefabrike betonların artık daha sık kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, "Prefabrike beton sisteminde, binada kullanılacak beton ve içindeki demiri sanayi ortamında hazırlıyor, inşaat alanına taşıyarak kolaylıkla da monte ediyorsunuz; yani yapıyı oluşturan prefabrike beton elemanlar, inşaat sahasına hazır geliyor. Geleneksel yöntemde ise beton inşaat için oluşturulan şantiyede dökülüyor, yani yerinde hazırlanıyor. Prefabrike beton kullanılmayan bina güvensiz demiyorum. Elbette böyle bir şey yok; ancak prefabrike betonun bize sağladığı bazı avantajlar var. Endüstriyel yapı teknolojisi sayesinde binayı daha hızlı ve hafif bir şekilde inşa etmeniz mümkün. Bu hafiflik, deprem anında binanın yükünü azaltıyor" dedi.'Prefabrika beton üretimi daha kolay'Prof. Dr. Kozanoğlu, "Prefabrike beton, kapalı ortamda hazırlandığı için en zor doğa şartlarında bile üretilebilir. Örneğin; yağmurda beton dökemezsiniz; ancak prefabrike betonu kapalı ortamda, dışarıda kar ya da yağmur yağsa bile üretebilirsiniz. Prefabrike beton, iklim koşullarından tamamen bağımsız. Bakım masrafı da hemen hemen yok gibi. Sıva ve ek işçilik gerektirmiyor. Prefabrike beton için kullanılan malzeme, geleneksel yöntemlere göre çok daha az. Prefabrike beton, ses ve ısı yalıtımı konusunda da oldukça verimli. Yüksek beton direnci sayesinde depreme de oldukça dayanıklı. Örneğin; prefabrike betonda buhar kürü dediğimiz bir uygulama var. Beton, buhar ve ısı vererek dökülür ve beklenir. Bu sayede prefabrike beton 1 günde hazır hale gelir. Şantiyede, geleneksel yöntemlerle döktüğünüz betonda ise, iklim koşullarına bağlı olduğunuz için 1-2 hafta beklemeniz gereken durumlar olabilir. Süreden ve işçilikten tasarruf demek, aynı zamanda maliyetten de tasarruf anlamına geliyor. Prefabrike sistemi, bina temellerine bile uygulamak mümkün. Zayıf zeminlerde prefabrike beton kazıklar kullanılabilir” ifadelerini kullandı.'Sorun betonarme değil, yanlış iş yapan insan'Prof. Dr. Kozanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230301/artcilarin-devam-ettigi-afet-bolgesinde-insaatlar-basliyor-bu-karar-yeni-afetlere-cagri-demek-1067666971.html

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