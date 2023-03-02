https://sputniknews.com.tr/20230302/depremde-yikilan-bina-sorusturmalarinda-tutuklananlarin-sayisi-218e-yukseldi-1067699489.html

Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi

Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T10:59+0300

2023-03-02T10:59+0300

2023-03-02T11:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

bina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067628933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0cf2ed9b57ed9c3f2a21c9a71fe3ecb.jpg

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı inşa edilen binalara ilişkin soruşturmalara sürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230226/depremde-yikilan-bina-sorusturmalarinda-188-kisi-tutuklandi-1067523021.html

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kahramanmaraş, bina