https://sputniknews.com.tr/20230302/depremde-yikilan-bina-sorusturmalarinda-tutuklananlarin-sayisi-218e-yukseldi-1067699489.html
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:59+0300
2023-03-02T10:59+0300
2023-03-02T11:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
bina
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Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı inşa edilen binalara ilişkin soruşturmalara sürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremde-yikilan-bina-sorusturmalarinda-188-kisi-tutuklandi-1067523021.html
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deprem, kahramanmaraş, bina
deprem, kahramanmaraş, bina
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
10:59 02.03.2023 (güncellendi: 11:01 02.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.
Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı inşa edilen binalara ilişkin soruşturmalara sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.