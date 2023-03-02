Türkiye
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/depremde-yikilan-bina-sorusturmalarinda-tutuklananlarin-sayisi-218e-yukseldi-1067699489.html
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
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Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı inşa edilen binalara ilişkin soruşturmalara sürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremde-yikilan-bina-sorusturmalarinda-188-kisi-tutuklandi-1067523021.html
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deprem, kahramanmaraş, bina
deprem, kahramanmaraş, bina

Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi

10:59 02.03.2023 (güncellendi: 11:01 02.03.2023)
© İHA / HATİCE YETMEN - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW837521deprem - enkaz
deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA / HATİCE YETMEN - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW837521
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.
Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı inşa edilen binalara ilişkin soruşturmalara sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.
deprem bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında 188 kişi tutuklandı
26 Şubat, 17:29
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