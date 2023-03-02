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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T19:10+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
johor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, johor, ibrahim iskender
recep tayyip erdoğan, johor, ibrahim iskender

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü

19:10 02.03.2023 (güncellendi: 19:13 02.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
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