https://sputniknews.com.tr/20230302/cumhurbaskani-erdogan-johor-sultani-iskender-ile-gorustu-1067731547.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T19:10+0300
2023-03-02T19:10+0300
2023-03-02T19:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
johor
ibrahim iskender
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
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recep tayyip erdoğan, johor, ibrahim iskender
recep tayyip erdoğan, johor, ibrahim iskender
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü
19:10 02.03.2023 (güncellendi: 19:13 02.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.