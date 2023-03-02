https://sputniknews.com.tr/20230302/cin-rusya-isbirligi-amerikanin-istedigi-dunya-duzenini-surduremeyeceginin-garantisi--1067792948.html

‘Çin-Rusya işbirliği Amerika’nın istediği dünya düzenini sürdüremeyeceğinin garantisi’

‘Çin-Rusya işbirliği Amerika’nın istediği dünya düzenini sürdüremeyeceğinin garantisi’

Mehmet Ali Güller’e göre ABD’nin Çin’in Ukrayna girişiminden rahatsız olma sebebi inisiyatif alması. Süper güç olma koşulunun salt savaş çıkarmak değil, barış... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:06+0300

2023-03-02T22:06+0300

2023-03-04T03:12+0300

eksen

mehmet ali güller

abd

ukrayna

çin

ukrayna krizi

antony blinken

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Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Ukrayna krizinin çözümü için diplomasinin yanı sıra küresel güvenlik mimarisi açısından tartışma temeli teşkil edecek 12 maddelik çerçeve planı, ABD öncülüğündeki Batı’yı rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ‘planın olumlu unsurları bulunmakla’ birlikte Çin yönetimi Kiev’i desteklemediği için ‘içinin boş olduğunu’ söyleyerek burun kıvırdı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanı sıra ABD’yle benzer tepkiler gösteren Avrupa ülkeleri de Çin’in ‘güvenilmez olduğu’ temasını işledi ve Pekin’in Rusya’ya silah tedarik ettiği yahut edeceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.Çin’in çözüm çerçevesine Batı’daki tepkileri ve Cumhuriyet yazarı ve CRI radyo yorumcusu gazeteci Mehmet Ali Güller ile konuştuk.‘İçerikten değil, Çin’in inisiyatif almasından korkuyorlar’Mehmet Ali Güller’e göre; Batı her ne kadar Çin girişimi için ‘ses getirmeyen bir plan’ algısı yaratmak istese de aslında korktu. Güller, bunun sebebinin Pekin’in ortaya koyduğu çerçeve değil bizzat Çin’in diplomatik inisiyatif alması olduğu görüşünde. Güller, bu girişimle birlikte Tayvan’ın yanı sıra Kovid-19 raporu ve Rusya’ya silah sağlama iddialarının gelmesine dikkat çekti:‘İkinci madde, ABD’nin 2000’lerin başından beri Ukrayna meselesini kaşımasının sebebi’Güller, metindeki en önemli maddenin ‘Soğuk Savaş mantığını terk etmek’ vurgulu ikinci madde olduğu görüşünde. Burada ‘Avrasya’ vurgusuna dikkat çeken Güller, ABD’nin 2000’lerin başından beri Ukrayna meselesini kaşımasının ve hatta Yugoslavya’yı parçalamasının sebebinin de Soğuk Savaş sonrası Avrupa ve Asya’nın ‘Avrasyalaşmasını’ önleme çabası olduğunu söyledi. Güller’e göre ABD ‘Rusyasız bir güvenlik mimarisine’ soyunuyor:‘Amerika yıkıcı, Çin yapıcı, böyle bir tablo var’Güller, Çin’in bir barış masası kurmasının ABD açısından istenmeyen bir durum olduğunu belirtirken, bunun artık savaş çıkaran ancak barış kuramayan bir büyük güç konumu sergilediği görüşünde. Güller, ABD’nin içinde bulunduğu durum yüzünden Çin’in inisiyatif almasını ortaya attığı iddialarla engellemeye çalıştığını dile getirdi:‘ABD müttefiklerinde barış masası kurulması gerektiği yönünde bir kamuoyu da ortaya çıkmaya başlıyor’ABD’nin strateji belgesinde Rusya’yı yakın tehdit olarak koyup NATO üzerinden onunla uğraşırken esas hedefinin Çin olduğunu gizlemediğini anımsatan Güller, NATO’yu doğuya genişletmek ve paktlaşmalar yoluyla Asya’ya uzanmanın açıkça vurgulandığını belirtti. Ancak Güller’e göre bugünkü düzlemde Ukrayna krizinin tetiklediği Batı dünyasındaki zorlu ekonomik koşullar ve Avrupa’da oluşan ‘barış cephesi’ Washington’ı zorluyor ve müttefikleri üzerinde baskı oluşturuyor:‘FBI’ı bile bu işlere sürüyor olmaları bu işi siyasallaştırmak istediklerinin göstergesi’Güller, bu koşullarda ABD içerisinde de ‘uzun savaş’ stratejisinin sıkıntılarının Pentagon içerisinde veya Kongre’de dile getirilmesine dikkat çekti. Güller, bu yüzden Çin’in inisiyatif almasının daha büyük rahatsızlık yarattığını belirtirken, Pekin’e karşı yeni Kovid-19 raporu gibi meselelerle basınç oluşturmaya girişildiğini vurguladı:‘Blinken'lar, William Burns'ler Rus deneyimiyle baş edecek çapta isimler değiller’Çin ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın ABD’yi rahatsız ettiğini anımsatan Güller, bu işbirliği gerçekleşirse Amerika’nın istediği dünya düzenini sürdüremeyeceği görüşünde:

https://sputniknews.com.tr/20230301/pepe-escobar-rus-cin-stratejik-ortakligi-her-gecen-gun-daha-da-gucleniyor-1067766784.html

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mehmet ali güller, abd, ukrayna, çin, ukrayna krizi, antony blinken