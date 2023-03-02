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CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: Bir istifa değil bin istifa gelmeli
CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: Bir istifa değil bin istifa gelmeli
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Radyo Sputnik’e konuk oldu. Yavuzyılmaz, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6’lık... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T17:46+0300
2023-03-02T17:46+0300
politika
deniz yavuzyılmaz
istifa
deprem
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Çağlar Öner ve Ata Arslan’la Öğle Ajandası programına konuk olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 6 Şubat depreminin ardından bölgeye hemen gittiğini ve Kahramanmaraş’ta enkaz kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı. Yavuzyılmaz, felaketin ardından bölgede yaşananlara ve arama kurtarma çalışmalarındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hızlıca sahaya sürülmediğini, eğer bu yapılsaydı çok sayıda insanın hayatının kurtarılabileceğini anlatan Yavuzyılmaz, AFAD için ‘kendisi bir afet’ ifadelerini kullandı.Deprem sonrası herhangi bir yetkilinin istifa etmediğini de anımsatan Yavuzyılmaz, hayatını kaybeden vatandaşlara karşı yetkililerin sorumluluğunu olduğunu anlattı. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:‘Peki bu sorumluluk karşılığında en aşağıdan en yukarıya kadar herhangi bir bürokratın, AK Partilinin, hükümet yetkilisinin veya Cumhurbaşkanının istifa etmesi için kaç vatandaşımızın hayatını kaybetmesi gerekiyor? 100 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesi mi gerekli? Kaldı ki bir istifa da yeterli değil, bin istifa olması gerekli. 500 bin vatandaşımızın mı, 1 milyon vatandaşımızın mı hayatını kaybetmesi gerekli?’
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deniz yavuzyılmaz, istifa, deprem
deniz yavuzyılmaz, istifa, deprem

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: Bir istifa değil bin istifa gelmeli

17:46 02.03.2023
© Twitter Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yavuzyılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Twitter
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Radyo Sputnik’e konuk oldu. Yavuzyılmaz, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş depremlerinin ardından herhangi bir istifa gelmemesine tepki gösterdi ve ‘bir istifa değil bin istifa gelmeli’ dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çağlar Öner ve Ata Arslan’la Öğle Ajandası programına konuk olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 6 Şubat depreminin ardından bölgeye hemen gittiğini ve Kahramanmaraş’ta enkaz kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı. Yavuzyılmaz, felaketin ardından bölgede yaşananlara ve arama kurtarma çalışmalarındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hızlıca sahaya sürülmediğini, eğer bu yapılsaydı çok sayıda insanın hayatının kurtarılabileceğini anlatan Yavuzyılmaz, AFAD için ‘kendisi bir afet’ ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası herhangi bir yetkilinin istifa etmediğini de anımsatan Yavuzyılmaz, hayatını kaybeden vatandaşlara karşı yetkililerin sorumluluğunu olduğunu anlattı. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:
‘Peki bu sorumluluk karşılığında en aşağıdan en yukarıya kadar herhangi bir bürokratın, AK Partilinin, hükümet yetkilisinin veya Cumhurbaşkanının istifa etmesi için kaç vatandaşımızın hayatını kaybetmesi gerekiyor? 100 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesi mi gerekli? Kaldı ki bir istifa da yeterli değil, bin istifa olması gerekli. 500 bin vatandaşımızın mı, 1 milyon vatandaşımızın mı hayatını kaybetmesi gerekli?’
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