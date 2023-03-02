https://sputniknews.com.tr/20230302/bursada-3-gun-arayla-islenenen-3-cinayetin-sebebi-ortaya-cikti-1067718915.html

Bursa'da 3 gün arayla işlenenen 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı

Bursa'da 3 gün arayla işlenenen 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı

Bursa'da Ahmet Burak D., aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasp... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T15:10+0300

2023-03-02T15:10+0300

2023-03-02T15:10+0300

yaşam

bursa

cinayet

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Bursa'da, eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün'e ait mavi renkli otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, 28 Şubat Salı günü Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu.Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün'ün cansız bedenini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu.Cinayeti neden işlediğini anlattıOda arkadaşı Murat Kutlu'yu ve köpeğini ise 3 gün önce öldürdüğünü söyleyen zanlı Ahmet Burak D. emniyette verdiği ifadesinde, Serdar Ergün'ün çalıştığı eczaneye borcu olduğunu ve Ergün'ün parayı istedikten sonra küfür etmesiyle birlikte öldürdüğünü, oda arkadaşı Murat Kutlu'yu ise evde otururken küfür ettiği için öldürdüğünü anlattı.Zanlı Ahmet Burak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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bursa, cinayet