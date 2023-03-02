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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/blinken-cinin-ukrayna-icin-hazirladigi-baris-plani-olumlu-unsurlar-iceriyor-1067717138.html
Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor
Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in geçen hafta Ukrayna ihtilafının çözümü için önerdiği yol haritasının 'bazı olumlu unsurlar' içerdiğini, fakat... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:36+0300
2023-03-02T14:36+0300
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Özbekistan'a yaptığı ziyarette Ukrayna ihtilafı ve Çin'in geçen hafta sunduğu barış planına dair yorum yaptı.Blinken, Çin'in teklifinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendi planında yer alan, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği gibi bazı 'olumlu unsurları' da içerdiğini belirtti.Ancak Blinken, "Pekin planında ciddi olsaydı, geçen yılın tamamını Ukrayna'nın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini desteklemek için çalışarak geçirmesi gerekirdi" dedi.Blinken, bunun yerine Çin ihtilafla ilgili 'Rus propagandasına' başvurduğunu, Batı yaptırımlarının sıkılaştığı bir dönemde Moskova'ya ekonomik ve diplomatik koruma sağladığını ve Rus güçlerine askeri yardım göndermeyi düşündüğünü iddia etti.Geçen hafta Çin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin yeniden başlatılması, tek taraflı yaptırımların kınanması ve tüm ulusların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrılarını içeren 12 maddelik planını açıklamıştı.Plan, süregelen çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi fikrini destekleyen Moskova tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Fakat Kremlin, şu anda krize siyasi bir çözüm imkanı görmediğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/scholz-batili-muttefikler-guvenlik-garantileri-verme-teklifini-kievle-gorusuyor-1067713715.html
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antony blinken, çin, rusya, ukrayna, abd
antony blinken, çin, rusya, ukrayna, abd

Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor

14:36 02.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in geçen hafta Ukrayna ihtilafının çözümü için önerdiği yol haritasının 'bazı olumlu unsurlar' içerdiğini, fakat Pekin'in Kiev'e herhangi bir destek vermemesi nedeniyle 'içi boş' olduğunu savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Özbekistan'a yaptığı ziyarette Ukrayna ihtilafı ve Çin'in geçen hafta sunduğu barış planına dair yorum yaptı.
Blinken, Çin'in teklifinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendi planında yer alan, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği gibi bazı 'olumlu unsurları' da içerdiğini belirtti.
Ancak Blinken, "Pekin planında ciddi olsaydı, geçen yılın tamamını Ukrayna'nın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini desteklemek için çalışarak geçirmesi gerekirdi" dedi.
Blinken, bunun yerine Çin ihtilafla ilgili 'Rus propagandasına' başvurduğunu, Batı yaptırımlarının sıkılaştığı bir dönemde Moskova'ya ekonomik ve diplomatik koruma sağladığını ve Rus güçlerine askeri yardım göndermeyi düşündüğünü iddia etti.
Geçen hafta Çin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin yeniden başlatılması, tek taraflı yaptırımların kınanması ve tüm ulusların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrılarını içeren 12 maddelik planını açıklamıştı.
Plan, süregelen çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi fikrini destekleyen Moskova tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Fakat Kremlin, şu anda krize siyasi bir çözüm imkanı görmediğini kaydetmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Vladimir Zelenskiy' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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