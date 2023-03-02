https://sputniknews.com.tr/20230302/blinken-cinin-ukrayna-icin-hazirladigi-baris-plani-olumlu-unsurlar-iceriyor-1067717138.html

Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor

Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in geçen hafta Ukrayna ihtilafının çözümü için önerdiği yol haritasının 'bazı olumlu unsurlar' içerdiğini, fakat... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T14:36+0300

2023-03-02T14:36+0300

2023-03-02T14:36+0300

ukrayna krizi

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çin

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Özbekistan'a yaptığı ziyarette Ukrayna ihtilafı ve Çin'in geçen hafta sunduğu barış planına dair yorum yaptı.Blinken, Çin'in teklifinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendi planında yer alan, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği gibi bazı 'olumlu unsurları' da içerdiğini belirtti.Ancak Blinken, "Pekin planında ciddi olsaydı, geçen yılın tamamını Ukrayna'nın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini desteklemek için çalışarak geçirmesi gerekirdi" dedi.Blinken, bunun yerine Çin ihtilafla ilgili 'Rus propagandasına' başvurduğunu, Batı yaptırımlarının sıkılaştığı bir dönemde Moskova'ya ekonomik ve diplomatik koruma sağladığını ve Rus güçlerine askeri yardım göndermeyi düşündüğünü iddia etti.Geçen hafta Çin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin yeniden başlatılması, tek taraflı yaptırımların kınanması ve tüm ulusların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrılarını içeren 12 maddelik planını açıklamıştı.Plan, süregelen çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi fikrini destekleyen Moskova tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Fakat Kremlin, şu anda krize siyasi bir çözüm imkanı görmediğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230302/scholz-batili-muttefikler-guvenlik-garantileri-verme-teklifini-kievle-gorusuyor-1067713715.html

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