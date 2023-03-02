https://sputniknews.com.tr/20230302/blinken-cinin-ukrayna-icin-hazirladigi-baris-plani-olumlu-unsurlar-iceriyor-1067717138.html
Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor
Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in geçen hafta Ukrayna ihtilafının çözümü için önerdiği yol haritasının 'bazı olumlu unsurlar' içerdiğini, fakat... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:36+0300
2023-03-02T14:36+0300
2023-03-02T14:36+0300
ukrayna krizi
antony blinken
çin
rusya
ukrayna
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067716814_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f008058937df3ff1796069bb1a4fd18f.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Özbekistan'a yaptığı ziyarette Ukrayna ihtilafı ve Çin'in geçen hafta sunduğu barış planına dair yorum yaptı.Blinken, Çin'in teklifinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendi planında yer alan, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği gibi bazı 'olumlu unsurları' da içerdiğini belirtti.Ancak Blinken, "Pekin planında ciddi olsaydı, geçen yılın tamamını Ukrayna'nın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini desteklemek için çalışarak geçirmesi gerekirdi" dedi.Blinken, bunun yerine Çin ihtilafla ilgili 'Rus propagandasına' başvurduğunu, Batı yaptırımlarının sıkılaştığı bir dönemde Moskova'ya ekonomik ve diplomatik koruma sağladığını ve Rus güçlerine askeri yardım göndermeyi düşündüğünü iddia etti.Geçen hafta Çin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin yeniden başlatılması, tek taraflı yaptırımların kınanması ve tüm ulusların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrılarını içeren 12 maddelik planını açıklamıştı.Plan, süregelen çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi fikrini destekleyen Moskova tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Fakat Kremlin, şu anda krize siyasi bir çözüm imkanı görmediğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/scholz-batili-muttefikler-guvenlik-garantileri-verme-teklifini-kievle-gorusuyor-1067713715.html
çin
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067716814_105:0:1161:792_1920x0_80_0_0_49d27d2c9f4e22291ec5c19465114bb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antony blinken, çin, rusya, ukrayna, abd
antony blinken, çin, rusya, ukrayna, abd
Blinken: Çin'in Ukrayna için hazırladığı barış planı olumlu unsurlar içeriyor
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in geçen hafta Ukrayna ihtilafının çözümü için önerdiği yol haritasının 'bazı olumlu unsurlar' içerdiğini, fakat Pekin'in Kiev'e herhangi bir destek vermemesi nedeniyle 'içi boş' olduğunu savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Özbekistan'a yaptığı ziyarette Ukrayna ihtilafı ve Çin'in geçen hafta sunduğu barış planına dair yorum yaptı.
Blinken, Çin'in teklifinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendi planında yer alan, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği gibi bazı 'olumlu unsurları' da içerdiğini belirtti.
Ancak Blinken, "Pekin planında ciddi olsaydı, geçen yılın tamamını Ukrayna'nın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini desteklemek için çalışarak geçirmesi gerekirdi" dedi.
Blinken, bunun yerine Çin ihtilafla ilgili 'Rus propagandasına' başvurduğunu, Batı yaptırımlarının sıkılaştığı bir dönemde Moskova'ya ekonomik ve diplomatik koruma sağladığını ve Rus güçlerine askeri yardım göndermeyi düşündüğünü iddia etti.
Geçen hafta Çin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin yeniden başlatılması, tek taraflı yaptırımların kınanması ve tüm ulusların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrılarını içeren 12 maddelik planını açıklamıştı.
Plan, süregelen çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi fikrini destekleyen Moskova tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Fakat Kremlin, şu anda krize siyasi bir çözüm imkanı görmediğini kaydetmişti.