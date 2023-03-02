https://sputniknews.com.tr/20230302/belcikada-5-cocugunu-olduren-kadin-ruhsal-acilari-nedeniyle-otanazi-ile-hayatina-son-verdi-1067712037.html

Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın, 'ruhsal acıları' nedeniyle ötanazi ile hayatına son verdi

Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın, 'ruhsal acıları' nedeniyle ötanazi ile hayatına son verdi

Belçika'da 16 yıl önce 5 çocuğunu öldüren kadın, 'ruhsal acıları' nedeniyle ötanazi hakkını kullanarak yaşamına son verdi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:14+0300

2023-03-02T13:14+0300

2023-03-02T13:15+0300

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Genevieve Lhermitte isimli kadın, 28 Şubat 2007'de Yasmine, Nora, Myriam, Mina ve Mehdi adlı 3 ile 15 yaş arasındaki 5 çocuğunu Fas asıllı eşi evde yokken öldürdü. Bir arkadaşına veda mektubu bırakan ve daha sonra intiharı deneyen kadın hayatta kaldı.Lhermitte, birinci derece cinayetten yargılandı. Psikiyatrik tedavi gören kadın, yargılama sırasında evdeki sorunlar nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Mahkeme, Lhermitte'i 2008'de ömür boyu hapse mahkum etti.Hayatı daha sonra filme de konu olan Belçikalı kadın, 2019'da cezaevinden tahliye edildi ve ülkenin güneyindeki psikiyatri merkezinde gönderildi.Lhermitte, burada kalırken "çektiği ruhsal acıları dindiremediği" gerekçesiyle ötanazi hakkını kullanarak ölmek için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Lhermitte'in hayatı, çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra, 28 Şubat 2023'te bir hastanede 56 yaşındayken sonlandı.

https://sputniknews.com.tr/20221212/ozendirici-reklamlardan-baski-gordugunu-soyleyen-hastalara-kanadanin-tartismali-otanazi-yasasi-1064479294.html

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