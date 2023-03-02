Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'dan Candaş Tolga Işık'a dava
15:40 02.03.2023 (güncellendi: 16:06 02.03.2023)
© YouTube/TV100 Candaş Tolga Işık ile Az Önce KonuştumCandaş Tolga Işık
© YouTube/TV100 Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum
İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, gazeteci Candaş Tolga Işık'a dava açtı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile katleden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz’un kendisine dava açtığını duyurdu.
Işık, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını söyledi:
"Sokak ortasında hiç tanımadığı bir kadını, 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katledip "akli dengem yerinde değil" diye yırtmaya çalışmasına mani olduğum katil Can Göktuğ Boz bana dava açmış. İfadeye çağrıldım. Gerekirse gider yatarım ama senin peşini bırakmam!"
Sokak ortasında hiç tanımadığı bir kadını, 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katledip "akli dengem yerinde değil" diye yırtmaya çalışmasına mani olduğum katil Can Göktuğ Boz bana dava açmış:) İfadeye çağrıldım. Gerekirse gider yatarım ama senin peşini bırakmam! pic.twitter.com/eSLXbKNSBo— Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 2, 2023
İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmiş ancak Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yapmıştı.
Boz ayrıca, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022'de 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı.