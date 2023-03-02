https://sputniknews.com.tr/20230302/basak-cengizin-katili-can-goktug-bozdan-candas-tolga-isika-dava-1067720431.html

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'dan Candaş Tolga Işık'a dava

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'dan Candaş Tolga Işık'a dava

İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, gazeteci Candaş Tolga Işık'a dava... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T15:40+0300

2023-03-02T15:40+0300

2023-03-02T16:06+0300

dava

türkiye

başak cengiz

katil

can göktuğ boz

candaş tolga işık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067720159_0:0:1395:784_1920x0_80_0_0_86c9c4e23825f5689496e09862ccc7e9.jpg

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile katleden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz’un kendisine dava açtığını duyurdu.Işık, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını söyledi:İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmiş ancak Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yapmıştı.Boz ayrıca, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022'de 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221007/basak-cengizi-samuray-kiliciyla-olduren-can-goktug-bozun-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-onandi-1062076590.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dava, başak cengiz, katil, can göktuğ boz, candaş tolga işık