https://sputniknews.com.tr/20230302/bakan-kurum-deprem-bolgesinde-3-mart-itibariyla-21-bin-244-konutumuzun-yapimina-baslamis-oluyoruz-1067717278.html
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz" dedi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:36+0300
2023-03-02T14:36+0300
2023-03-02T14:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesine konut yapımına dair son durumu paylaştı.Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" dedi.
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murat kurum, deprem, konut
murat kurum, deprem, konut
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz
14:36 02.03.2023 (güncellendi: 14:39 02.03.2023) Abone ol
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesine konut yapımına dair son durumu paylaştı.
Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" dedi.