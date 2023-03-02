https://sputniknews.com.tr/20230302/baenin-turkiye-ve-suriyeye-gonderdigi-yardim-ucaklarinin-sayisi-ise-187ye-ulasti-1067736616.html

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım uçaklarının sayısı ise 187'ye ulaştı

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım uçaklarının sayısı ise 187'ye ulaştı

BAE, "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 187 kargo uçağıyla toplam 5 bin 254 ton yardım gönderdi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:15+0300

2023-03-02T22:15+0300

2023-03-02T22:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

deprem

suriye

türkiye

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye bugüne kadar 134 uçakla 4 bin 413 ton yardım ulaştırdığını duyurdu.Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, depremin 25. gününde Suriye'de depremden zarar gören bölgelere yardımların devam ettiği belirtildi.Depremzedelere destek için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında şu ana kadar Suriye'ye 134 kargo uçağıyla toplam 4 bin 413 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı ve 10 adet ambulansın hibe edildiği aktarıldı.Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 187 kargo uçağıyla toplam 5 bin 254 ton yardım gönderildiği ifade edildi.BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı. Yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderiliyor.Öte yandan Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açılan resmi "Sahem Platform" adlı kampanyaya 1 milyon 711 bin kişinin katkısıyla yaklaşık 111 milyon dolar bağış toplandığı ve yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), deprem, suriye, türkiye