https://sputniknews.com.tr/20230302/aym-hdpnin-hazine-yardimi-hesabina-bloke-konulmasi-kararinin-kaldirilmasi-istemini-gorusecek-1067706692.html
AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararının kaldırılması istemini görüşecek
AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararının kaldırılması istemini görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:29+0300
2023-03-02T12:29+0300
2023-03-02T12:29+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davada yasal süreç işliyor.Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart'ta ele alınacak.Heyet, kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
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aym, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
aym, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararının kaldırılması istemini görüşecek
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini, 9 Mart'ta inceleyecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davada yasal süreç işliyor.
Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.
Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart'ta ele alınacak.
Heyet, kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?
Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.
HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.