https://sputniknews.com.tr/20230302/arjantinde-ulke-nufusunun-yarisi-elektriksiz-kaldi-1067698354.html
Arjantin'de ülke nüfusunun yarısı elektriksiz kaldı
Arjantin'de ülke nüfusunun yarısı elektriksiz kaldı
Yüksek gerilim hatları yakınındaki yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:42+0300
2023-03-02T10:42+0300
2023-03-02T10:45+0300
dünya
arjantin
elektrik
elektrik kesintisi
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek gerilim hatlarının yakınında çıkan yangın sebebiyle ülkenin yarısından fazlasına saatlerce elektrik verilemedi. La Nacion gazetesinin haberine göre enerji kesintisi Buenos Aires başta olmak üzere çok sayıda büyük şehri ve 20 milyondan fazla kişiyi etkiledi.Ülkenin yarısından fazlasını vuran, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemde saatlerce süren kesinti nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken iş yerlerinin kapatılması, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.Başkent dahil birçok kentte trafik ışıkları çalışmazken hava yolu ulaşımı da aksadı.Enerji Bakanlığı, sorunun kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.Arjantin'de 2019'daki elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
arjantin, elektrik, elektrik kesintisi
arjantin, elektrik, elektrik kesintisi
Arjantin'de ülke nüfusunun yarısı elektriksiz kaldı
10:42 02.03.2023 (güncellendi: 10:45 02.03.2023) Abone ol
Yüksek gerilim hatları yakınındaki yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek gerilim hatlarının yakınında çıkan yangın sebebiyle ülkenin yarısından fazlasına saatlerce elektrik verilemedi.
La Nacion gazetesinin haberine göre enerji kesintisi Buenos Aires başta olmak üzere çok sayıda büyük şehri ve 20 milyondan fazla kişiyi etkiledi.
Ülkenin yarısından fazlasını vuran, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemde saatlerce süren kesinti nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken iş yerlerinin kapatılması, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.
Başkent dahil birçok kentte trafik ışıkları çalışmazken hava yolu ulaşımı da aksadı.
Enerji Bakanlığı, sorunun kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.
Arjantin'de 2019'daki elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.