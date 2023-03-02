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https://sputniknews.com.tr/20230302/arjantinde-ulke-nufusunun-yarisi-elektriksiz-kaldi-1067698354.html
Arjantin'de ülke nüfusunun yarısı elektriksiz kaldı
Arjantin'de ülke nüfusunun yarısı elektriksiz kaldı
Yüksek gerilim hatları yakınındaki yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:42+0300
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dünya
arjantin
elektrik
elektrik kesintisi
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek gerilim hatlarının yakınında çıkan yangın sebebiyle ülkenin yarısından fazlasına saatlerce elektrik verilemedi. La Nacion gazetesinin haberine göre enerji kesintisi Buenos Aires başta olmak üzere çok sayıda büyük şehri ve 20 milyondan fazla kişiyi etkiledi.Ülkenin yarısından fazlasını vuran, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemde saatlerce süren kesinti nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken iş yerlerinin kapatılması, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.Başkent dahil birçok kentte trafik ışıkları çalışmazken hava yolu ulaşımı da aksadı.Enerji Bakanlığı, sorunun kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.Arjantin'de 2019'daki elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.
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arjantin, elektrik, elektrik kesintisi
arjantin, elektrik, elektrik kesintisi

Arjantin'de ülke nüfusunun yarısı elektriksiz kaldı

10:42 02.03.2023 (güncellendi: 10:45 02.03.2023)
© AP Photo / Victor R. CaivanoArjantin elektrik kesintisi
Arjantin elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Victor R. Caivano
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Yüksek gerilim hatları yakınındaki yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek gerilim hatlarının yakınında çıkan yangın sebebiyle ülkenin yarısından fazlasına saatlerce elektrik verilemedi.
La Nacion gazetesinin haberine göre enerji kesintisi Buenos Aires başta olmak üzere çok sayıda büyük şehri ve 20 milyondan fazla kişiyi etkiledi.
Ülkenin yarısından fazlasını vuran, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemde saatlerce süren kesinti nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken iş yerlerinin kapatılması, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.
Başkent dahil birçok kentte trafik ışıkları çalışmazken hava yolu ulaşımı da aksadı.
Enerji Bakanlığı, sorunun kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.
Arjantin'de 2019'daki elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.
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