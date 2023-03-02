https://sputniknews.com.tr/20230302/antakyada-75-uzeri-depremde-hangi-binalarin-yikilacagini-2011de-raporladilar-dikkate-alinmadik-1067693469.html

Antakya'da 7.5 üzeri depremde hangi binaların yıkılacağını 2011'de raporladılar: 'Dikkate alınmadık'

Antakya'da 7.5 üzeri depremde hangi binaların yıkılacağını 2011'de raporladılar: 'Dikkate alınmadık'

Hatay’ı yıkan deprem felaketinden sonra ihmaller ve bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınmadığına yönelik çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T08:49+0300

2023-03-02T08:49+0300

2023-03-02T08:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

hatay

antakya

deprem

hasar

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Kentte deprem riskine yönelik hazırlanan en önemli proje kabul edilen Türk ve Alman bilim insanlarının ortak çalışması Deprem Tehlikesine Hazırlık, Hasar Görebilirlik ve Zarar Azaltma Master Planı (SERAMAR) dikkate alınmaması felaketin göz göre göre geldiğini bir kez daha göz önüne serdi.Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Antakya’da olası deprem felaketinin neden olacağı hasarların azaltılması için Türk ve Alman bilim insanları tarafından 2005’te başlattıkları SERAMAR projesi 6 yıl sürdü. Proje, 2011’de tamamlanan proje çerçevesinde Antakya’nın İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi öncülüğünde Almanya Bauhaus Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bilim adamlarının kontrolleri ile gerçekleştirilen proje kapsamında 2 profesör, 3 yardımcı doçent, 4 doktora öğrencisi, 6 araştırma görevlisi ve 100 yakın lisans öğrencisinin katılımıyla risk haritası çıkarıldı. Projede kent merkezindeki tüm binalar Avrupa Makro Sismik Ölçeği’ne göre incelendi, döküm çalışması hazırlandı. Antakya’da sokak taraması yöntemi ile elde edilen veriler coğrafi bilgi sistemlerine aktarıldı.Oluşacak hasar biliniyorduProje kapsamında aralarında o dönem SGK hastanesi ile okulların da olduğu 22 binaya yapay titreşim verilirken, bu binaların dinamik parametreleri belirlendi. Elde edilen veriler ışığında Antakya’daki binaların performans analizleri yapılarak master plan hazırlandı. Senaryoya göre Antakya şehrinde gerçekleşebilecek 7.5 büyüklüğündeki depremde SERAMAR kapsamında tek tek incelenen 12 bin 117 yapının 2962’sinin (yüzde 24.4) ağır, 9135’inin (yüzde 75.4) orta ve az hasar göreceği, hasarsız bina sayısının ise sadece 20 (yüzde 0.2) olacağı belirlendi. Plan 2011-2014 arasında hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem Antakya Belediyesi hem yerel belediyeler hem de Valiliğe sunuldu ancak dikkate alınmadı. Araştırma kapsamında titreşim testi yapılan binalardan 5’i depremde çöktü. Sağlık Bakanlığı’nın eski SGK binası da ağır hasar aldı.'Teklif hazırladık ancak sonuç alamadık, proje dikkate alınıp uygulansa bu denli bir felaket yaşanmazdı'Proje koordinatörü Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, günlerce inceleme yaparak binalarla ilgili sınıflandırma yaptıklarını belirterek, şunları dedi:

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türkiye, hatay, antakya, deprem, hasar