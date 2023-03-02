https://sputniknews.com.tr/20230302/ankaradaki-kimyasal-fabrikasinda-yangin-1-olu-3-yarali-1067715765.html
Ankara'da fabrika yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da fabrika yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:21+0300
2023-03-02T14:21+0300
2023-03-02T14:26+0300
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Ankara'da fabrika yangını: 1 ölü, 3 yaralı
14:21 02.03.2023 (güncellendi: 14:26 02.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.