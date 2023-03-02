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Ankara'da fabrika yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da fabrika yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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Ankara'da fabrika yangını: 1 ölü, 3 yaralı

14:21 02.03.2023 (güncellendi: 14:26 02.03.2023)
© AAAnkara'da fabrika yangını
Ankara'da fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
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