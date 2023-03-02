https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masanin-12nci-toplantisi-basladi-1067716691.html
Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı
Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:34+0300
2023-03-02T14:34+0300
2023-03-02T14:53+0300
politika
altılı masa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
demokrat parti (dp)
gelecek partisi
deva partisi
saadet partisi
cumhurbaşkanı
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Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-bugun-adayi-konusacak-1067692442.html
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altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, cumhurbaşkanı
altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, cumhurbaşkanı
Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı
14:34 02.03.2023 (güncellendi: 14:53 02.03.2023) Abone ol
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı.
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.
Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.