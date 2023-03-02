Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masanin-12nci-toplantisi-basladi-1067716691.html
Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı
Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:34+0300
2023-03-02T14:53+0300
politika
altılı masa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
demokrat parti (dp)
gelecek partisi
deva partisi
saadet partisi
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067717843_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_e0d1462e67fa151e485c4132ce84bf14.jpg
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-bugun-adayi-konusacak-1067692442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067717843_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_daa7a14a094add80c0f0cd03cee949a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, cumhurbaşkanı
altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, cumhurbaşkanı

Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı

14:34 02.03.2023 (güncellendi: 14:53 02.03.2023)
© AAAltılı masanın 12'nci toplantısı başladı
Altılı masanın 12'nci toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı.
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.
Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.
Altılı masa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
POLİTİKA
Altılı masa bugün 'aday'ı konuşacak
07:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала