https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html

Altılı Masa liderleri pazartesi günü yeniden bir araya gelecek

Altılı Masa liderleri pazartesi günü yeniden bir araya gelecek

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı 6'lı masanın 12. toplantısı sona erdi. Altılı Masa'nın Pazartesi... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T19:29+0300

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türkiye

altılı masa

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

saadet partisi

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Altılı Masa'nın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.Altı lider pazartesi günü yine bir araya gelecek.

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altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi