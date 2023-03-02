https://sputniknews.com.tr/20230302/altili-masa-liderleri-pazartesi-gunu-yeniden-bir-araya-gelecek-1067732027.html
Altılı Masa liderleri pazartesi günü yeniden bir araya gelecek
Altılı Masa liderleri pazartesi günü yeniden bir araya gelecek
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı 6'lı masanın 12. toplantısı sona erdi. Altılı Masa'nın Pazartesi... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T19:29+0300
2023-03-02T19:29+0300
2023-03-02T19:45+0300
türkiye
altılı masa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
saadet partisi
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Altılı Masa'nın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.Altı lider pazartesi günü yine bir araya gelecek.
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altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi
altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi
Altılı Masa liderleri pazartesi günü yeniden bir araya gelecek
19:29 02.03.2023 (güncellendi: 19:45 02.03.2023) Abone ol
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı 6'lı masanın 12. toplantısı sona erdi. Altılı Masa'nın Pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde bir toplantı daha yapacağı belirtildi.
Altılı Masa'nın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.
Altı lider pazartesi günü yine bir araya gelecek.