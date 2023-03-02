https://sputniknews.com.tr/20230302/almanyada-circir-bocegi-aromali-dondurma-satisa-sunuldu-1067729672.html
Almanya'da cırcır böceği aromalı dondurma satışa sunuldu
Almanya'da cırcır böceği aromalı dondurma satışa sunuldu
Avrupa Birliği'nin (AB) cırcır böceğinden aroma üretilmesine izin vermesinin ardından Almanya'da bir dondurmacı bu aromayı kullanmaya başladığını duyurdu. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:47+0300
2023-03-02T18:47+0300
2023-03-02T18:47+0300
yaşam
almanya
cırcır böceği
dondurma
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Almanya'nın İsviçre sınırındaki Rottenburg beldesinde Rino adlı dondurmacıyı işleten Thomas Micolino, Alman medyasına yaptığı açıklamada, uzun deneme süresinden sonra böcek aromalı dondurmayı üretebildiğini ve müşterilerinin beğenisine sunduğunu ifade etti.Farklı tarifleri denemeyi sevdiğini dile getiren Micolino, daha önce de küflü peynir ve ciğer sosisi aromalı dondurmalar ürettiğine dikkati çekti.Micolino'nun ürettiği dondurma cırcır böceği unu, krema, vanilya özü ve baldan oluşuyor ve üzerinde kurutulmuş bütün cırcır böcekleri bulunuyor.Thomas Micolino bazı insanların böcekli dondurma sunduğu için tiksindiğini ve hatta üzüldüğünü, ancak meraklı müşterilerin çoğunlukla yeni lezzeti beğendiğini sözlerine ekledi.AB, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20171123/finlandiya-bocekli-ekmek-1031124890.html
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almanya, cırcır böceği, dondurma
almanya, cırcır böceği, dondurma
Almanya'da cırcır böceği aromalı dondurma satışa sunuldu
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Avrupa Birliği'nin (AB) cırcır böceğinden aroma üretilmesine izin vermesinin ardından Almanya'da bir dondurmacı bu aromayı kullanmaya başladığını duyurdu.
Almanya'nın İsviçre sınırındaki Rottenburg beldesinde Rino adlı dondurmacıyı işleten Thomas Micolino, Alman medyasına yaptığı açıklamada, uzun deneme süresinden sonra böcek aromalı dondurmayı üretebildiğini ve müşterilerinin beğenisine sunduğunu ifade etti.
Farklı tarifleri denemeyi sevdiğini dile getiren Micolino, daha önce de küflü peynir ve ciğer sosisi aromalı dondurmalar ürettiğine dikkati çekti.
Micolino'nun ürettiği dondurma cırcır böceği unu, krema, vanilya özü ve baldan oluşuyor ve üzerinde kurutulmuş bütün cırcır böcekleri bulunuyor.
Thomas Micolino bazı insanların böcekli dondurma sunduğu için tiksindiğini ve hatta üzüldüğünü, ancak meraklı müşterilerin çoğunlukla yeni lezzeti beğendiğini sözlerine ekledi.
AB, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay vermişti.