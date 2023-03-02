https://sputniknews.com.tr/20230302/almanyada-circir-bocegi-aromali-dondurma-satisa-sunuldu-1067729672.html

Almanya'da cırcır böceği aromalı dondurma satışa sunuldu

Almanya'da cırcır böceği aromalı dondurma satışa sunuldu

Avrupa Birliği'nin (AB) cırcır böceğinden aroma üretilmesine izin vermesinin ardından Almanya'da bir dondurmacı bu aromayı kullanmaya başladığını duyurdu. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T18:47+0300

2023-03-02T18:47+0300

2023-03-02T18:47+0300

yaşam

almanya

cırcır böceği

dondurma

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Almanya'nın İsviçre sınırındaki Rottenburg beldesinde Rino adlı dondurmacıyı işleten Thomas Micolino, Alman medyasına yaptığı açıklamada, uzun deneme süresinden sonra böcek aromalı dondurmayı üretebildiğini ve müşterilerinin beğenisine sunduğunu ifade etti.Farklı tarifleri denemeyi sevdiğini dile getiren Micolino, daha önce de küflü peynir ve ciğer sosisi aromalı dondurmalar ürettiğine dikkati çekti.Micolino'nun ürettiği dondurma cırcır böceği unu, krema, vanilya özü ve baldan oluşuyor ve üzerinde kurutulmuş bütün cırcır böcekleri bulunuyor.Thomas Micolino bazı insanların böcekli dondurma sunduğu için tiksindiğini ve hatta üzüldüğünü, ancak meraklı müşterilerin çoğunlukla yeni lezzeti beğendiğini sözlerine ekledi.AB, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20171123/finlandiya-bocekli-ekmek-1031124890.html

almanya

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almanya, cırcır böceği, dondurma