https://sputniknews.com.tr/20230302/almanya-savunma-bakani-ordumuz-ulkeyi-koruyabilecek-durumda-degil-1067695396.html
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi koruyabilecek durumda değil
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi koruyabilecek durumda değil
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, silahlı kuvvetlerin ülkeyi saldırılara karşı korumaya hazır olmadığını savundu. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T09:38+0300
2023-03-02T09:38+0300
2023-03-02T09:38+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
olaf scholz
ordu
silah
boris pistorius
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleriyle düzenlenen toplantıda ülkenin savunma gereksinimlerine dair yorumda bulundu.Pistorius, "Ülkeyi savunabilecek, yani saldırgan, acımasızca yürütülecek bir savaşa karşı ülkeyi savunabilecek silahlı kuvvetlerimiz yok" ifadelerini kullandı.Alman Silahlı Kuvvetleri'nin federal hükümetin onlarca yıldır var olan ihmal nedeniyle yetersiz personel ve donanıma sahip olduğuna vurgu yapan Pistorius, Almanya'nın NATO standartlarına ulaşabilmesi için ordusuna çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.Geçen hafta Alman Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek rütbeli subayı Korgeneral Alfons Mais, DPA ajansına verdiği demeçte Başbakan Olaf Scholz tarafından daha önce vaat edilen 100 milyar euro'nun orduyu savaşa hazır hale getirmek için yeterli olmayacağını savunmuştu.Mais, ayrıca "Komuta etmekle görevli olduğum ordu neredeyse çıplak" demişti.Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları pek çok Avrupa ülkesinin ordusunda açıklara neden oluyor.Berlin'in Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesi, bir süredir Alman kamuoyunda da tepkiyle karşılanıyor.Cumartesi günü Die Linke (Sol Parti), Berlin'de Başbakan Scholz'u yaklaşık 50 bin kişinin katılım gösterdiği Kiev'i silahlandırmaktan vazgeçmeye çağıran bir miting düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230226/almanlar-ve-fransizlar-hukumetlerinin-ukraynaya-silah-yardimi-yapmasini-protesto-etti-1067523743.html
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almanya, ukrayna, olaf scholz, ordu, silah, boris pistorius
almanya, ukrayna, olaf scholz, ordu, silah, boris pistorius
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi koruyabilecek durumda değil
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, silahlı kuvvetlerin ülkeyi saldırılara karşı korumaya hazır olmadığını savundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleriyle düzenlenen toplantıda ülkenin savunma gereksinimlerine dair yorumda bulundu.
Pistorius, "Ülkeyi savunabilecek, yani saldırgan, acımasızca yürütülecek bir savaşa karşı ülkeyi savunabilecek silahlı kuvvetlerimiz yok" ifadelerini kullandı.
Alman Silahlı Kuvvetleri'nin federal hükümetin onlarca yıldır var olan ihmal nedeniyle yetersiz personel ve donanıma sahip olduğuna vurgu yapan Pistorius, Almanya'nın NATO standartlarına ulaşabilmesi için ordusuna çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Geçen hafta Alman Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek rütbeli subayı Korgeneral Alfons Mais, DPA ajansına verdiği demeçte Başbakan Olaf Scholz tarafından daha önce vaat edilen 100 milyar euro'nun orduyu savaşa hazır hale getirmek için yeterli olmayacağını savunmuştu.
Mais, ayrıca "Komuta etmekle görevli olduğum ordu neredeyse çıplak" demişti.
Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları pek çok Avrupa ülkesinin ordusunda açıklara neden oluyor.
Berlin'in Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesi, bir süredir Alman kamuoyunda da tepkiyle karşılanıyor.
Cumartesi günü Die Linke (Sol Parti), Berlin'de Başbakan Scholz'u yaklaşık 50 bin kişinin katılım gösterdiği Kiev'i silahlandırmaktan vazgeçmeye çağıran bir miting düzenlemişti.