https://sputniknews.com.tr/20230302/ak-parti-erzincan-milletvekili-cakir-depremden-daha-buyuk-felaket-bu-ulkenin-muhalefetidir-1067727878.html
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: Depremden daha büyük felaket, bu ülkenin muhalefetidir
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: Depremden daha büyük felaket, bu ülkenin muhalefetidir
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye için depremden daha büyük felaketin, muhalefet olduğunu belirterek, "Daha aday çıkarmaktan acizken... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T17:51+0300
2023-03-02T17:51+0300
2023-03-02T17:52+0300
muhalefet
politika
ak parti
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067388692_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_91f41c5501983774201643f3fa710ec6.jpg
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devletin, depremlerin ardından tüm imkan ve unsurlarıyla afet bölgesine gittiğini, milletin de asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla maddi, manevi desteğini verdiğini söyledi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine değinen Çakır, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, verdiği bütün sözleri tuttuğu gibi EYT sorununu da çözdüğünü dile getirdi.Deprem riski olan tüm şehirlerde hızlı bir dönüşüm süreci başlatacaklarını belirten Çakır, Türkiye'de bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.Çakır, "Bu iş, vizyon meselesi; çapsızların, kan ve gözyaşı üzerinden kirli siyaset yapanların işi değil. Onlar bu ülkeye zarar vermekten başka bir şey beceremezler. Aslında depremden daha büyük felaket, ne yazık ki, bu ülkenin muhalefetidir. Daha aday çıkarmaktan acizken, utanmadan enkaz başında, acılar taptazeyken seçim çağrısı yapıyorlar" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067388692_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e36601a400de0f9b167de10544b85577.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muhalefet, ak parti, deprem
muhalefet, ak parti, deprem
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: Depremden daha büyük felaket, bu ülkenin muhalefetidir
17:51 02.03.2023 (güncellendi: 17:52 02.03.2023) Abone ol
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye için depremden daha büyük felaketin, muhalefet olduğunu belirterek, "Daha aday çıkarmaktan acizken, utanmadan enkaz başında, acılar taptazeyken seçim çağrısı yapıyorlar" dedi.
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devletin, depremlerin ardından tüm imkan ve unsurlarıyla afet bölgesine gittiğini, milletin de asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla maddi, manevi desteğini verdiğini söyledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine değinen Çakır, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, verdiği bütün sözleri tuttuğu gibi EYT sorununu da çözdüğünü dile getirdi.
Deprem riski olan tüm şehirlerde hızlı bir dönüşüm süreci başlatacaklarını belirten Çakır, Türkiye'de bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Çakır, "Bu iş, vizyon meselesi; çapsızların, kan ve gözyaşı üzerinden kirli siyaset yapanların işi değil. Onlar bu ülkeye zarar vermekten başka bir şey beceremezler. Aslında depremden daha büyük felaket, ne yazık ki, bu ülkenin muhalefetidir. Daha aday çıkarmaktan acizken, utanmadan enkaz başında, acılar taptazeyken seçim çağrısı yapıyorlar" diye konuştu.