https://sputniknews.com.tr/20230302/abd-istihbarati-havana-sendromu-ile-dusmanin-eylemleri-arasinda-baglantiya-rastlamadi-1067685797.html

ABD istihbaratı, ‘Havana sendromu’ ile düşmanın eylemleri arasında bağlantıya rastlamadı

ABD istihbaratı, ‘Havana sendromu’ ile düşmanın eylemleri arasında bağlantıya rastlamadı

Washington Post gazetesi, ABD istihbarat topluluğunun yurtdışında görevlendirilen ABD'li yetkililer arasında görülen ‘Havana sendromunun’, Rusya dahil olmak... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T00:09+0300

2023-03-02T00:09+0300

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dünya

abd

havana sendromu

cia

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ABD istihbaratının yayınladığı 'Havana Sendromu' ile ilgili rapora atıfla verilen haberde, ABD istihbarat topluluğunun yurtdışında görevlendirilen ABD'li yetkililer arasında görülen ‘Havana sendromunun’, Rusya dahil olmak üzere ‘yabancı düşmanların’ eylemleriyle ilişkili olmadığı sonucuna vardığı belirtildi.ABD istihbarat yetkililerinin yaptığı çıkarıma yer verilen haberde, “‘Havana sendromu’ olarak bilinen gizemli hastalık, herhangi bir yabancı düşmanın eylemlerinin sonucu değildi” ifadeleri yer aldı.Gazete, istihbarat kurumlarından adı açıklanmayan bir kaynağın, Ruslar da dahil olmak üzere yabancı liderlerin ABD personeline yönelik saldırılar ile ilgili herhangi bir şey bildiklerini veya saldırı girişiminde bulunduklarını gösteren, semptomları açıklayabilecek herhangi bir istihbarat verisinin olmadığı şeklindeki söylediğini aktardı.ABD beş yılı aşkın bir süredir önce Küba'daki diplomatlarda tespit edilen, ardından dünyanın başka yerlerinde tekrarlanan ‘anormal sağlık olaylarının’ gizemi üzerinde kafa yoruyor, ancak şimdiye kadar hiç kimseyi bu olaylardan sorumlu tutmadı.Baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve işitme sorunları gibi ‘Havana sendromu’ belirtileri ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da, 2018'de ise Çin’de görev yapan ABD’li diplomatlarda gözlemlenmişti. Daha sonra medyada çıkan haberlerde Viyana, Afrika ülkeleri, Tacikistan ve Rusya'da görev yapan ABD’li diplomatlar, istihbarat görevlileri ve diğer hükümet çalışanları arasında benzer vakalar olduğu bildirilmişti. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'e göre toplamda birkaç yüz kişi ‘Havana sendromuna’ yakalandı.

https://sputniknews.com.tr/20210723/cia-direktoru-havana-sendromuna-yakalanan-200-abdlinin-yarisi-cia-gorevlisi-1045034390.html

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