https://sputniknews.com.tr/20230302/76lik-olasi-istanbul-depreminde-hangi-ilce-kac-siddetiyle-sarsilacak-1067720574.html

7.6'lık olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetiyle sarsılacak?

7.6'lık olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetiyle sarsılacak?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depreminde hangi ilçenin ne kadar etkileneceğini açıkladı ve "En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T15:40+0300

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türkiye

deprem

marmara denizi

istanbul

marmara bölgesi

marmara depremi

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6 Şubat'taki büyük depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremin çok sayıda ilde etkili olması, olası Marmara Depremi konusunda da aynı soruları akıllara getirdi.Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında, olası Marmara depreminin tüm fayları kırması halinde en çok hangi ilçenin etkileneceğini açıkladı ve şunları söyledi:"Doğrultu atımlı bir fay kırıldığında fayın uç kısımlarında daha büyük bir şiddet oluşturuyor. Fayın yön etkisi nedeniyle Yalova ve Şarköy civarı. En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz. Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir. İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek. Sahil kesimi 10 şiddetini görecek. 7.6'lık bir depremde zemindeki sarsıntı 10 şiddetinde hissedilecek demek istiyoruz. Kötü bir zemin olduğunda deprem dalgalarını büyütüyor.'Sahile yakın ve birinci köprünün güneyi en fazla sarsıntıyı alacak bölge'Birinci Köprü'nün de olası depremi yoğun bir şekilde hissedeceğini açıklayan Tüysüz, "Asya ve Avrupa yakasında sahile yakın ve birinci köprünün güneyi en fazla sarsıntıyı alacak bölge olarak görünüyor. Hatay ya da Maraş'ta zemin sıvılaşması olaylarını çok yaygın gördük. İstanbul'da zemin sıvılaşması beklentisi çok az yerlerde var. Veliefendi, Kadıköy Kurbağalıdere gibi, Vatan Caddesi Lykos deresi gibi yerler eski dere yatakları. Buralarda sıvılaşma ihtimali var. Ayrıntıları İBB'nin web sayfasında var" dedi.Olası Marmara Depremi tsunami yaratır mı?Prof. Dr. Tüysüz, İstanbul'daki yanal fayların tsunami oluşturamayacağını belirtti ve şunları ifade etti:

türkiye

marmara denizi

istanbul

marmara bölgesi

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deprem, marmara denizi, istanbul, marmara bölgesi, marmara depremi