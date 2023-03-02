https://sputniknews.com.tr/20230302/6-subat-depremlerini-olusturan-fay-hattinin-baslangic-noktasi-goruntulendi-1067693323.html

6 Şubat depremlerini oluşturan fay hattının 'başlangıç noktası' görüntülendi

6 Şubat depremlerini oluşturan fay hattının 'başlangıç noktası' görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T08:26+0300

2023-03-02T08:26+0300

2023-03-02T08:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

elbistan

afşin

deprem

fay hattı

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'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ikincisinin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında fay hattı hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki göçük ve yarıkların fay hattının başlangıç noktası olabileceği değerlendiriliyor. Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

kahramanmaraş

elbistan

afşin

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kahramanmaraş, elbistan, afşin, deprem, fay hattı