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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/6-subat-depremlerini-olusturan-fay-hattinin-baslangic-noktasi-goruntulendi-1067693323.html
6 Şubat depremlerini oluşturan fay hattının 'başlangıç noktası' görüntülendi
6 Şubat depremlerini oluşturan fay hattının 'başlangıç noktası' görüntülendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T08:26+0300
2023-03-02T08:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
elbistan
afşin
deprem
fay hattı
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'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ikincisinin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında fay hattı hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki göçük ve yarıkların fay hattının başlangıç noktası olabileceği değerlendiriliyor. Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.
kahramanmaraş
elbistan
afşin
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kahramanmaraş, elbistan, afşin, deprem, fay hattı
kahramanmaraş, elbistan, afşin, deprem, fay hattı

6 Şubat depremlerini oluşturan fay hattının 'başlangıç noktası' görüntülendi

08:26 02.03.2023 (güncellendi: 08:50 02.03.2023)
© İHA / İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - MURAT SÜRÜCÜKahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA / İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - MURAT SÜRÜCÜ
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar drone ile görüntülendi.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ikincisinin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında fay hattı hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki göçük ve yarıkların fay hattının başlangıç noktası olabileceği değerlendiriliyor.
Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.
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