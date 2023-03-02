https://sputniknews.com.tr/20230302/30dan-fazla-kisinin-hayatini-kaybettigi-binayi-yapan-muteahhit-binanin-yikilmasi-depremin-sucu-1067694258.html

30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği binayı yapan müteahhit: Binanın yıkılması depremin suçu

30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği binayı yapan müteahhit: Binanın yıkılması depremin suçu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman’da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları ifadelerinde suçu... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:18+0300

2023-03-02T09:18+0300

2023-03-02T09:18+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

adıyaman

müteahhit

deprem

bina

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Arazi sahibi müteahhidi suçladı, müteahhit ise suçu depreme attı. Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı. Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.TRT'nin haberine göre, enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi:İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.Arazi sahibi Mahmut Portakal’ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.Portakal, “Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir” diyerek depreme kusur buldu.Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.

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türkiye, adıyaman, müteahhit, deprem, bina