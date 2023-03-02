Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/30dan-fazla-kisinin-hayatini-kaybettigi-binayi-yapan-muteahhit-binanin-yikilmasi-depremin-sucu-1067694258.html
30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği binayı yapan müteahhit: Binanın yıkılması depremin suçu
30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği binayı yapan müteahhit: Binanın yıkılması depremin suçu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman’da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları ifadelerinde suçu... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T09:18+0300
2023-03-02T09:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
adıyaman
müteahhit
deprem
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067065708_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba053b1b8143932a07db3c30a2aee5d5.jpg
Arazi sahibi müteahhidi suçladı, müteahhit ise suçu depreme attı. Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı. Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.TRT'nin haberine göre, enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi:İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.Arazi sahibi Mahmut Portakal’ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.Portakal, “Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir” diyerek depreme kusur buldu.Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067065708_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a3026238ed13bb1836244f7bf8d293e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, adıyaman, müteahhit, deprem, bina
türkiye, adıyaman, müteahhit, deprem, bina

30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği binayı yapan müteahhit: Binanın yıkılması depremin suçu

09:18 02.03.2023
© Sputnik / Sertaç KayarAdıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı'
Adıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman’da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı.
Arazi sahibi müteahhidi suçladı, müteahhit ise suçu depreme attı. Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı. Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.
TRT'nin haberine göre, enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi:
“Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut’un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim.”
İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.
Arazi sahibi Mahmut Portakal’ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.
Portakal, “Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir” diyerek depreme kusur buldu.
Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала