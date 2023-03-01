https://sputniknews.com.tr/20230301/ziraat-odalari-birligi-baskani-bayraktar-subat-ayinda-markette-41-urunun-31inde-fiyatlar-artti-1067646984.html

Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar: Şubat ayında markette 41 ürünün 31'inde fiyatlar arttı

Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar: Şubat ayında markette 41 ürünün 31'inde fiyatlar arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubatta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 251.6 ile elmada... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T12:47+0300

2023-03-01T12:47+0300

2023-03-01T12:48+0300

ekonomi

ziraat

market

enflasyon

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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, şubatta üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Şubatta üreticiyle market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 251,6 ile elmada görüldüğünü belirterek, elmadaki fiyat artışını yüzde 229 ile kuru üzüm, yüzde 218,7 ile limon, yüzde 216,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 180,8 ile kuru incir, yüzde 176.3 ile pırasa, yüzde 159.7 ile marul, yüzde 159.6 ile ıspanak, yüzde 150.7 ile maydanozun takip ettiği belirtti.Bayraktar, üreticide 5 lira olan elmanın tüketiciye, 17 lira 58 kuruşa, 25 lira olan kuru üzümün 82 lira 24 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan limonun 16 lira 73 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimeğin 43 lira 86 kuruşa satıldığını ifade etti.Markette 41 ürünün 31'inde fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görüldüğünü aktaran Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,4 ile domates oldu. Domatesteki fiyat artışını yüzde 28 ile karnabahar, yüzde 21,8 ile lahana, yüzde 20,4 ile dana eti, yüzde 17,7 ile patlıcan takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 15,3 ile ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşüşünü yüzde 6,2 ile yeşil mercimek, yüzde 6,0 ile limon, yüzde 2,7 ile mısırözü yağı izledi." ifadelerini kullandı.Bayraktar, şubatta üreticide 33 ürününün 19'unda fiyat artışı olurken, 5'inde fiyat düşüşü görüldüğünü ve 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığına işaret ederek, "Şubat ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 22,5 ile patates oldu. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 12,5 ile limon, yüzde 8,7 ile lahana, yüzde 6,3 ile maydanoz, yüzde 5,5 ile ıspanak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 68,9 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 67,6 ile kuru soğan, yüzde 57,5 ile karnabahar, yüzde 54,3 ile domates, yüzde 47,8 ile portakal, yüzde 47,4 ile kabak takip etti." değerlendirmesini yaptı.Üreticide patlıcan, domates, kabak ve salatalıkta havaların soğuk gitmesi nedeniyle arzdaki azalmanın fiyatları yükselttiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:"Kuru soğanda depodaki ürünlerin azalması ve yeni ürün hasadının başlamamış olması fiyatları artırdı. Portakal, karnabahar, havuç ve pırasada hasadın sonuna gelindiğinden arzdaki azalmadan kaynaklı fiyat yükselişi oldu. Arz ve talepteki değişim et fiyatlarının yükselmesine neden oldu."Bayraktar, gübre fiyatlarında son 4 aydır düşüş yaşanmaya devam ettiğine dikkati çekerek, üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için gübre fiyatlarının tekrar artmamasına yönelik tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

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ziraat, market, enflasyon