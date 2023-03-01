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Yunanistan'da 346 kişiyi taşıyan yolcu treni, yük treniyle çarpıştı: En az 32 can kaybı var
Yunanistan'da 346 kişiyi taşıyan yolcu treni, yük treniyle çarpıştı: En az 32 can kaybı var
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
yolcu treni
tren kazası
yük treni
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Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
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fotoğraf, yolcu treni, tren kazası, yük treni, yunanistan, фото
fotoğraf, yolcu treni, tren kazası, yük treni, yunanistan, фото

Yunanistan'da 346 kişiyi taşıyan yolcu treni, yük treniyle çarpıştı: En az 32 can kaybı var

11:35 01.03.2023 (güncellendi: 11:36 01.03.2023)
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Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
© AA

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25&#x27;i ağır 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini&#x27;ye götürüldü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

© AA

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

© AA

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT&#x27;e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.

© AA

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti.

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti.

© AA

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Atina&#x27;dan Selanik&#x27;e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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