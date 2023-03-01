https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-346-kisiyi-tasiyan-yolcu-treni-yuk-treniyle-carpisti-en-az-32-can-kaybi-var-1067642499.html
Yunanistan'da 346 kişiyi taşıyan yolcu treni, yük treniyle çarpıştı: En az 32 can kaybı var
Yunanistan'da 346 kişiyi taşıyan yolcu treni, yük treniyle çarpıştı: En az 32 can kaybı var
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:35+0300
2023-03-01T11:35+0300
2023-03-01T11:36+0300
multimedya
fotoğraf
yolcu treni
tren kazası
yük treni
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067641878_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_071ffb9ff8ffb75cf00da9984596a625.jpg
Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067641878_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6926ce2f13180fdb01e2d889bd7c5eee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fotoğraf, yolcu treni, tren kazası, yük treni, yunanistan, фото
fotoğraf, yolcu treni, tren kazası, yük treni, yunanistan, фото
Yunanistan'da 346 kişiyi taşıyan yolcu treni, yük treniyle çarpıştı: En az 32 can kaybı var 11:35 01.03.2023 (güncellendi: 11:36 01.03.2023) Abone ol
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
© AA
Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.
Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.
© AA
Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.
Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.
© AA
Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.
Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.
© AA
Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti.
Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti.
© AA
Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.