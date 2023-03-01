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YSK seçim hazırlıklarına başladı: Sandık kurulları için yazı gönderildi
YSK seçim hazırlıklarına başladı: Sandık kurulları için yazı gönderildi
YSK'nın kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, 'Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak' denildiği bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T18:30+0300
2023-03-01T18:30+0300
politika
ysk
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında seçimler için bir kez daha 14 Mayıs’ı işaret ederken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da çalışmalara başladığı belirtildi.Resmi seçim tarihi açıklanmasa da HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, YSK’nın sandık kurulları için ilgili kamu kurumlarına yazı gönderdiğini yazdı.'YSK kurumlara yazı gönderdi'Aydemir’in yazısından ilgili bölüm şöyle:“Seçim tarihi, yapılıp yapılamayacağı tartışmaları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, daha önce ifade ettiğimiz gibi iki komisyon kurarak çalışmalara başladı. Komisyonlardan biri deprem bölgesine giderek orada incelemelerini yaparken, diğer komisyon yine bir YSK üyesi başkanlığında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla sağlıklı seçmen listelerini oluşturabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu, ilgili kamu kurumlarına yazı yazarak sandık kurulları oluşturma çalışmalarını fiilen başlattı. YSK’nın gönderdiği yazıda, ‘Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak" denildi.
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ysk, seçim
ysk, seçim

YSK seçim hazırlıklarına başladı: Sandık kurulları için yazı gönderildi

18:30 01.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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YSK'nın kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, 'Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak' denildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında seçimler için bir kez daha 14 Mayıs’ı işaret ederken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da çalışmalara başladığı belirtildi.
Resmi seçim tarihi açıklanmasa da HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, YSK’nın sandık kurulları için ilgili kamu kurumlarına yazı gönderdiğini yazdı.

'YSK kurumlara yazı gönderdi'

Aydemir’in yazısından ilgili bölüm şöyle:
Seçim tarihi, yapılıp yapılamayacağı tartışmaları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, daha önce ifade ettiğimiz gibi iki komisyon kurarak çalışmalara başladı. Komisyonlardan biri deprem bölgesine giderek orada incelemelerini yaparken, diğer komisyon yine bir YSK üyesi başkanlığında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla sağlıklı seçmen listelerini oluşturabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu, ilgili kamu kurumlarına yazı yazarak sandık kurulları oluşturma çalışmalarını fiilen başlattı. YSK’nın gönderdiği yazıda, ‘Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak" denildi.
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