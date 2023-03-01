https://sputniknews.com.tr/20230301/viniciusa-irkci-hakaret-eden-taraftara-para-ve-tribunlerden-men-cezasi-1067625380.html

Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T00:07+0300

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2023-03-01T00:07+0300

spor

vinicius junior

vinicius jr

real madrid

ırkçı hareket

taraftar

ceza

ispanya

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Spor Yüksek Konseyi'ne bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin euro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi.Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin euro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını 'yüksek riskli' ilan etti.

https://sputniknews.com.tr/20220928/brezilyali-futbolcu-richarlisona-irkci-saldiri-sahaya-muz-firlatildi-1061716432.html

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vinicius junior, vinicius jr, real madrid, ırkçı hareket, taraftar, ceza, ispanya