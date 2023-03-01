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Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası
Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası
İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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spor
vinicius junior
vinicius jr
real madrid
ırkçı hareket
taraftar
ceza
ispanya
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Spor Yüksek Konseyi'ne bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin euro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi.Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin euro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını 'yüksek riskli' ilan etti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/brezilyali-futbolcu-richarlisona-irkci-saldiri-sahaya-muz-firlatildi-1061716432.html
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vinicius junior, vinicius jr, real madrid, ırkçı hareket, taraftar, ceza, ispanya
vinicius junior, vinicius jr, real madrid, ırkçı hareket, taraftar, ceza, ispanya

Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

00:07 01.03.2023
© AAİspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi.
İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi.
Spor Yüksek Konseyi'ne bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.
Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin euro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi.
Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin euro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.
Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını 'yüksek riskli' ilan etti.
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